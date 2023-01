Cabaret 42e rue : Carte Blanche à la chorégraphe Caroline Roelands

En direct et en public du Carreau du Temple à Paris.

Caroline Roelands a chorégraphié " Cole Porter in Paris " au Théâtre du Châtelet, " Normandie " pour les Frivolités parisiennes, " Un ticket pour Broadway " à l'Opéra de Toulon. Elle chorégraphie en cette rentrée " Al Capone " avec Roberto Alagna.

Programmation musicale

KISS ME KATE

Si t'étais plus sage

Fabienne Guyon et Jacques Verzier

Grand soir de première

Fabienne Guyon, Jacques Verzier, David Ashley, Patricia Setbon, Philippe Béglia, Vincent Németh, Rodolphe Briand, France Hervé, Sandrine Diard, Corinne Frejlich, Julie Ferrier, Isabelle Doval.

Accompagnement - piano : Patrick Laviosa / percussions : Sébastien Mesnil

Spectacle : KISS ME KATE 1991/92 Grand Théâtre de Genève, Théâtre Mogador Paris (Adaptation et Mise en scène Alain Marcel. Chorégraphie Viviane Van de Maële.

Publicité

FABIEN RUIZ

They can't take that away from me

Fabien Ruiz (claquette) et Caroline Roëlands (voix).

Accompagnement piano par Patrick Laviosa

NONNESENS

Gospel

Léovanie Raud, Christine Bonnard, Patricia Setbon, Dominique Noblès, Caroline Roëlands.

Spectacle : NONNESENS 2005 Théâtre Dejazet

FOLLIES

Ah Paree !

Denis d'Arcangelo

I'm still here

Nicole Croisille

Accompagnement - piano : Patrick Laviosa / percussions : Sébastien Mesnil

Spectacle : FOLLIES Opéra de Toulon, 2013, première création française. Chorégraphe Caroline Roëlands.

METROPOLITA(I)N

Ma maison

Vincent Heden, Caroline Roëlands

Accompagnement piano : Jean-Yves Ayzic

Spectacle : METROPOLITA(I)N. Revue socio musicale écrite et composée par Christophe Mirambeau, Barry Kleinbort et Ken Bloom, créée sur la 42nd street au Laurie Beechman Theatre à New York en 2010. Chorégraphe Caroline Roëlands.

LE DIABLE à PARIS

Le duo des souvenirs

Marion Tassou, Mathieu Dubroca.

Accompagnement piano : Jean-Yves Ayzic

Spectacle : LE DIABLE À PARIS Théâtre de l'Athénée en pleine crise de covid donc aventure hélas avortée. Chorégraphe Caroline Roëlands, metteur en scène par Edouard Signolet.

COLE PORTE in PARIS

Take me back to Manhattan

Grégory Garell, Richard Delestre, Matthieu Michard (les 3 soliste pour 1 ou 2 phrases), Marion Tassou, Léovanie Raud, Lisa Lanteri, Céleste Hauser, Mélodie Jolie, Xavier Ducrocq, , Thomas Bernier, Charlène Duval, Guillemette Buffet.

Accompagnement piano : Jean-Yves Ayzic

Spectacle : COLE IN PARIS conçu et mis en scène par Christophe Mirambeau, créé entre 2 confinements pour 6 personnages puis au Théâtre du Châtelet en Décembre 21 pour 16 chanteurs, comédiens, danseurs et 13 musiciens Actuellement en tournée, 11 et 12 février à l'Opéra de Massy Chorégraphe Caroline Roëlands.

Le CABARET YOUPI

C'est tout de même malheureux qu'on ne puisse pas tranquillement se promener dans les rues après 9 heures du soir

Jacques Verzier, Charlène Duval, Denis d'Arcangelo, Benoît Romain, Régina de Chatonville, Fred Sylvain Jean Baptiste, Mathieu Morel, Monaline Gilloux, François Béretta, Alexandre Bonstein, Nicole Croisille, Caroline Roëlands.

Accompagnement - piano : Patrick Laviosa / percussions : Sébastien Mesnil

Spectacle : YOUPI C'EST REPARTI ! Cabaret foutraque conçu par Caroline Roëlands et mis en scène entre 2015 et 2018 au Vingtième Théâtre, au Théâtre Trévise et surtout à la Nouvelle Eve.