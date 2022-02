Cabaret 42e Rue : Carte blanche au compositeur, pianiste et comédien Patrick Laviosa

Il fait partie du groupe vocal a capella les « Cinq de Cœur », Patrick Laviosa est surtout compositeur. A son actif, « Panique à Bord », « Le Cabaret des Hommes perdus » (Molière 2007 du spectacle musical), « Simenon et Joséphine » à l’Opéra Royal de Liège sur les amours entre Georges Simenon et Joséphine Baker. Patrick Laviosa, lauréat du Prix Maurice Yvain SACD, lève le voile sur ses nouvelles créations et revisite ses compositions en compagnie de ses amis.

© avec l'aimable autorisation de Patrick Laviosa - Johan Dunder

Le cast original de Panique à bord : Christine Bonnard, Ariane Pirie, Angélique Rivoux, Vincent Heden, Gilles Vajou et Jacques Verzier.

Christine Bonnard, Ariane Pirie, Angélique Rivoux, Vincent Heden, Gilles Vajou et Jacques Verzier. Simenon et Joséphine : Gay Marshall

: Gay Marshall Le cast original du "Le cabaret des hommes perdus" : Alexandre Bonstein, Jérôme Pradon, Denis d'Arcangelo et Sinan Bertrand.

: Alexandre Bonstein, Jérôme Pradon, Denis d'Arcangelo et Sinan Bertrand. L’ensemble Cinq de Cœur : Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol et Fabian Ballarin

Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol et Fabian Ballarin Jean Guidoni

En direct du Carreau du Temple, 2 rue Perrée 75003 Paris

