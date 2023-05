Les sœurs jumelles de la comédie musicale de Michel Legrand – Le Passe Muraille, créent un spectacle musical haut en couleurs sous le sceau de la complicité.

À la manière de Julie Andrews et Caroll Burnett !

Au programme Michel Legrand, Stephen Sondheim, Henry Mancini, Harold Arlen, Maury Yeston, et tant d’autres…

Une soirée sous le signe de la connexion atlantique France-États-Unis, Paris-New York, Champs-Élysées-Broadway.

Les deux muses de Michel Legrand se sont rencontrées sur le plateau de 42e rue sur France Musique sous la houlette de Laurent Valière ; Elles sont toutes deux sur les planches des comédies musicales. Chantons sous la pluie, Barnum pour l’une, My Fair Lady pour l’autre ; et ce rôle légendaire, taillé sur mesure par Michel Legrand dans Le Passe Muraille récompensé aux Molières, dans laquelle les deux interprètent le rôle de la jeune première, l’une en français, l’autre en anglais.

Avant leur premier spectacle au Bal Blomet, elles le créent en direct dans « 42e rue » sur France Musique.

En public du Carreau du Temple à Paris 3e

Réservation : ICI

Isabelle Georges et Melissa Errico se sont rencontrées sur le plateau de « 42e rue fait son show »

Deux Grandes Dames

Les Grandes Dames

Au Bal Blomet le vendredi 02 juin à 20h

Isabelle Georges et Melissa Errico

Piano : Charlotte Gauthier. Batterie : Nicolas Grupp. Contrebasse : Clément Dalsosso

Les Musicales de Rémy Batteault #2

Jeanne et le garçon formidable - Mathieu Demy, Jacques Martineau, Olivier Ducastel - DR

Dimanche 4 juin à 15h au Publicis cinéma - 129 av des Champs Elysées – Paris en présence des réalisateurs

Jeanne et le garçon formidable (1998)

Un film de Olivier Ducastel et de Jacques Martineau

Avec Virginie Ledoyen, Mathieu Demy, Jacques Bonnaffé

Pour ce deuxième rendez-vous, Rémy Batteault vous propose de célébrer les 25 ans d'une comédie musicale française, en avant-première. Premier film du duo Olivier Ducastel/Jacques Martineau, emmené par une très belle distribution, une musique splendide de Philippe Miller, ce film traite sans nulle désinvolture, mais avec grâce et sensibilité, la question du sida. Il met en scène Jeanne, jeune femme qui n'arrête de courir que lorsqu'elle rencontre Olivier, et leur amour contrarié par la maladie. Reflet d'une époque, mais aussi manifeste qui n'a rien perdu de sa force, il est grand temps e voir ou revoir cette œuvre sensationnelle.

