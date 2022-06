Cabaret 42e rue : Elisabeth, Un soir de réveillon, Oh La La Oui Oui et Carmen Street en concert

Elisabeth

Comédie musicale rock autour de Sissi L’Impératrice, première francophone cet été au festival Bruxellons de ce grand succès venu d’Allemagne.

Avec : Marie-Pierre de Brienne (Elisabeth), Nicolas Merian (La Mort), Arnaud Masclet (François-Joseph), Lander Van Nuffelen (Rodolphe) & Jack Cooper , Producteur et metteur en scène, Laure Campion, Pianiste accompagnatrice et directrice musical et Simon Paco, Metteur en scène

Publicité

Le musical Elisabeth retrace la vie de l'Impératrice Elisabeth - la légendaire et mythique Sissi - de ses 15 ans à son assassinat à Genève en 1898. Son histoire nous est racontée sans complaisance par son assassin, l'anarchiste Luigi Lucheni. L'histoire fascinante de cette femme qui a cru qu'il lui était possible d'être libre tout en étant l'impératrice de l'Empire austro-hongrois, ce grand bateau qui n'allait pas tarder à sombrer.

Photos de la production viennoise © Vereinigte Bühnen Wien (VBW)

Oh La La Oui Oui

MISE EN SCÈNE STEFAN DRUET TOUKAÏEFF

Revue de Emmanuelle Goizé et Gilles Bugeaud, à l’affiche à Paris au Théâtre de Passy

avec : Emmanuelle Goizé, Gilles Bugeaud

C’est la rencontre originale d’un trio de jazz et de deux chanteurs lyriques. Un music-hall de poche entre opéra et cartoon où l’amour et le plaisir se chantent au rythme des années folles. Des chansons phares et des curiosités mises en scène et chorégraphiées par un trio swing et un duo vocal lyrique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un soir de Réveillon

Comédie musicale proposée par la Compagnie Les Brigands cet été au Festival de Saint-Céré

avec : Sarah Charles, Emmanuelle Goizé, Gilles Bugeaud

Opérette en 2 actes représentée pour la première fois au Théâtre des Bouffes-Parisiens en 1932.

Raoul Moretti est un homme de music-hall, pianiste désinvolte et mélodiste surdoué. Alors qu'à Paris, l’évanescence fin de siècle se dissipe au profit du divertissement, rafraîchi par les sources vives du jazz, de la chanson populaire et du music-hall, Moretti devient le compositeur à la mode qui truffe ses chansons de rythmes nouveaux, biguine, fox-trot et charleston.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Carmen Street

« Carmen Street », Carmen revisité façon comédie musicale hip hop à l’Arenice de Cergy Pontoise du 1er au 3 juillet avec 300 artistes sur scène.

avec : Sonia Skouri

Après le succès de West Side Story en 2019, Cergy-Pontoise accueille en 2022, l’opéra le plus populaire au monde, Carmen. Portée cette fois encore par le trio Jean-Philippe Delavault à la mise en scène, Laurence Pérez à la danse et Benoît Girault à la musique, l’œuvre de Bizet est ici traitée dans une mise en scène originale et moderne, tout en résonance avec notre époque.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter , Facebook et Instagram