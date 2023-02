Les Vivants et les Morts :

"Les Vivants et les Morts", création au Théâtre du Rond Point par François Morel, le compositeur Hugues Tabar-Nouval et mis en scène par l'auteur Gérard Mordillat.

Avec : Esther Bastendorff, Odile Conseil, Camille Demoures, Lucile Mennelet, Hugues Tabar-Nouval, Patrice Valota, Günther Vanseveren, Benjamin Wangermée et le Chœur KB Harmony.

Affiche de "Les Vivants et les Morts"

SYNOPSIS : L’usine ferme, unique source d’emplois de cette région de l’Est. Rudi et Dallas affrontent les voyous en costume cravate, les cyniques et autres casseurs d’humanité. Mais ici, au cœur de la fracture, on danse, on chante et on revit. François Morel écrit les paroles des chansons, musiques signées Hugues Tabar-Nouval, dans une fresque épique, politico-joyeuse portée par Gérard Mordillat, auteur du roman en 2005, Les Vivants et les Morts, réalisateur de la série du même nom diffusée sur Arte et France 2 en 2010. Huit comédiens/chanteurs dont deux musiciens en live et une chorale incarnent les révoltes des indignés dans un conflit social explosif et musical, à la fois jazz et pop, traversé par des élans de vitalité et une fabuleuse histoire d’amour.

Au Théâtre du Rond Point du 14 au 26 février 2023 , du mardi au samedi à 20H30

, du mardi au samedi à 20H30 Et le dimanche 26 février 2023 à 15h30

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Programmation musicale de "Les Vivants et les Morts" dans l'émission :

Lucile Mennelet (Dallas)

J’aime (continuons nos ébats)

Piano : Camille Demoures

Hugues Tabar Nouval

Publicité

Günther Vanseveren et Lucile Mennelet (Rudi et Dallas)

Le placard

Piano : Camille Demoures

Hugues Tabar Nouval

Patrice Valota (Lorquin)

Regarde ces mains

Piano : Camille Demoures

Hugues Tabar Nouval

Choeur KB Harmony

Camille Demoures et Lucile Mennelet (Varda et Lucile)

Vodka

Piano : Esther Bastendroff

Huges Tabar Nouval

Esther Bastendorff (Mickie)

Tu as bu dans mon verre

Piano : Camille Demoures

Hugues Tabar Nouval

Günther Vanseveren (Rudi)

Comme un coup de sang (« un commencement »)

Piano : Camille Demoures

Hugues Tabar Nouval

Camille Demoures (Varda)

J’irai pleurer sur vos tombes

Piano : Esther Bastendroff

Huges Tabar Nouval

Benjamin Wangermée (Format)

C’est fini

Piano : Camille Demoures

Hugues Tabar Nouval

Drôle de Jam :

"Drôle De Jam", un spectacle d'humour musical qui reprend les grands standards du Jazz.

Avec : Rachel Pignot (chant), Julie Costanza (chant), Bruno Buijtenhuijs (Guitare), Franck Richard (Contrebasse) et Geoffroy Boizard (Guitare).

Affiche "Drôle de Jam"

SYNOPSIS : Après plus de 100 ans d’existence, le Jazz, qui jadis fût un art populaire, festif et vivant, est aujourd’hui parfois perçu comme une musique élitiste et savante, réservée à un public majoritairement initié. Pourtant, depuis les débuts à la Nouvelle Orléans, et ensuite dans le Swing des années 30, le Jazz Manouche, le Bebop comme le Cool Jazz, bon nombre de ces courants jazzy se sont attachés à toujours présenter cette musique comme un art populaire, accessible à tous. « Drôle de Jam » offre au public, qu’il soit néophyte ou amateur, le plaisir de retrouver des grandes figures de l’histoire du Jazz, connues pour leurs mélodies et improvisations, telles que Miles Davis, Duke Ellington, Charlie Parker, Django Reinhardt, Lester Young, Dave Brubeck, Chick Corea, Duck Pearson... Sur ces grands standards, des textes drolatiques en français, signés Bruno Buijtenhuijs (également créateur du Barber Shop Quartet), ont été astucieusement imaginés afin de donner au spectacle une forme plus proche de l’humour musical, pour toucher un autre public. Deux formidables chanteuses-comédiennes issues de l’univers de la comédie musicale, Rachel Pignot et Julie Costanza, et trois musiciens virtuoses, Bruno Buijtenhuijs (guitare), Franck Richard (contrebasse) et Geoffroy Boizard (guitare), composent ce joyeux quintet, pétillant et talentueux. Ils proposent ainsi un spectacle irrésistible, insolent et swing, dans l’esprit des fameuses « jam session », séances musicales improvisées par différents interprètes autour de grands airs jazzy. Texte croustillant et interprétation tonique, ce spectacle musical de haute voltige et bourré d’humour est tout simplement jubilatoire !

4 février 2023 à Monségur (33)

à Monségur (33) 18 mars 2023 à Saussignac (24)

à Saussignac (24) 15 et 16 juin 2023 à Bordeaux (33)

à Bordeaux (33) du 7 au 29 juillet 2023 à Avignon (84), dans le cadre du Festival Off Avignon au Théâtre Essaïon-Avignon vers 17h

à Avignon (84), dans le cadre du Festival Off Avignon au Théâtre Essaïon-Avignon vers 17h 15 septembre 2023 à Bois Colombes (92)

à Bois Colombes (92) 6 octobre 2023 à Hinx (40)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Programmation musicale de "Drole de Jam" dans l'émission :

Take the A train de Duke Ellington

« Take the A train » alias RER B en français

. Guitare : Geoffroy Boizard.

. Contrebasse : Franck Richard

. Guitare et Chant : Bruno Buijtenhuijs

. Chant : Julie Costanza et Rachel Pignot

Line for Lyons de Gerry Mulligan

« Line for Lyons » alias Tom en français

. Guitare : Geoffroy Boizard

. Contrebasse : Franck Richard

. Chant : Julie Costanza et Rachel Pignot

Spain de Chick Coréa

« Spain » alias La Paella en français

. Guitare : Geoffroy Boizard

. Contrebasse : Franck Richard

. Guitare et Chant : Bruno Buijtenhuijs

. Chant: Julie Costanza et Rachel Pignot

Jeannine de Duke Pearson

« Jeannine » alias Cot Cot Cot Codec en français

. Guitare : Geoffroy Boizard

. Contrebasse : Franck Richard

. Guitare et Chant : Bruno Buijtenhuijs

. Chant : Julie Costanza et Rachel Pignot

Le prochain Cabaret 42e rue aura lieu le 19 mars 2023 en direct du Carreau du Temple.

Réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter , Facebook et Instagram

A réécouter, "La story de Chantons sous la pluie", d'après le film qui inspira le nouveau Damien Chazelle "Babylon" : : La story de Chantons sous la pluie