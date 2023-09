Easter Parade, quand Fred Astaire remplace Gene Kelly

Aujourd’hui, je vous propose de redécouvrir un classique de la comédie musicale hollywoodienne. On est en plein dans l’âge d’or. Arthur Freed à la Metro Goldwyn Mayer n’a pas encore produit Chantons sous la pluie, un Américain à Paris, mais il est désormais l’homme fort avec dans son écurie, des vedettes comme, Gene Kelly et Judy Garland qui viennent de tourner sous la direction de Vincente Minnelli, Le Pirate. Le prochain film devra les réunir : son titre est non pas inspiré d’une chanson de George Gershwin comme Un américain à Paris, mais d’un autre grand compositeur Irving Berlin. Son titre : Easter Parade. Le film est sorti, il y a exactement 75 ans. Sauf qu’il réunira non pas Judy Garland et Gene Kelly, mais, Judy Garland et Fred Astaire, mais regorgera de magnifiques numéros de danse destinés au départ à Gene Kelly.

Les vidéos marquantes du film et celles coupées !

Un duo de danse raté exprès entre Fred Astaire et Judy Garland

Le duo mythique entre Fred et Judy

Ann Miller très sexy

Mr Monotony

Notre prochain Cabaret 42e rue

Dimanche 17 septembre 2023, rendez-vous au Carreau du Temple / 2 rue Perrée 75003 Paris pour notre premier concert live intitulé « En revenant d’Avignon » : notre sélection de spectacles musicaux présentés au Festival Off d’Avignon.

Une opérette à Ravensbrück | Virginie et Paul | Jonasz au grenier - .

Nous recevrons les troupes de :

« Une opérette à Ravensbrück » de Germaine Tillion par la compagnie Nosferatu avec Solène Angeloni, Angeline Bouille, Isabelle Desmeros, Barbara Galtier, Claudine van Beneden, Raphael Fernandez et Grégoire Beranger.

« Virginie et Paul » de Jacques Mougenot et Hervé Devolder avec Carole Deffit, Jacques Mougenot, Fabian Richard, et les musiciens Patrick Villanueva (piano), Benoit Dunoyer de Segonzac (contrebasse) et François Chambert (saxophone et flûte).

« Jonasz au grenier » : de Franck Harscouët (chansons de Michel Jonasz) avec Amala Landré, Malaurie Duffaud et les musiciens : Christophe Houssin au piano, Caroline Lasfargues (1er violon), Elena Rubino (2nd violon), Marion Leray (alto), Clio Erte (violoncelle).

Pour réserver vos billets : Maison de la Radio et de la Musique : ICI

