Fabien Onteniente programme 42e rue

Il est le roi incontesté des films populaires. "Camping" et ses deux suites ont attiré 13 millions de spectateurs en salles. "Disco", plus de 2 millions. Il a fait tourner de grands comédiens : Jean Rochefort, Claude Brasseur, Gérard Depardieu, mais aussi bien sûr Franck Dubosc avec qui il a coécrit plusieurs films. Et lorsqu’il tourne pour la télévision, ses fictions comme "100 % bio" attirent aussi plus de 5 millions de téléspectateurs.

Il se trouve que Fabien Onteniente apprécie aussi ce genre si particulier qu’est la comédie musicale. On en avait eu un avant-gout dans "Disco", avec les déhanchés dansés de Franck Dubosc et Samuel Le Bihan.

Fabien Onteniente réalise sa première fiction historique qui se déroule sous l’occupation. L’histoire de justes, ces français qui sous l’occupation ont caché des juifs et les ont fait échapper aux camps de la mort.

"Les enfants des justes" sera diffusée mercredi 23 mars sur France 2.

Les enfants des justes (fiction) réalisateur Fabien Onteniente - France 2

adaptée du livre de Christian Signol et réalisée par Fabien Onteniente, avec Mathilde Seigner et Gérard Lanvin : L'histoire de nombreux Français ordinaires qui n’ont pas hésité à montrer des comportements exemplaires en mettant leur vie en jeu pour sauver des Juifs

Franck Dubosc et Samuel Le Bihan et Abbes Zahmani dans « Disco »

La cité de la Voix de Vézelay

consacre jusqu’en juin un cycle de conférences, projections et spectacles à la comédie musicale. Quatre mois, trois week-ends thématiques et un bouquet final autour des arts : le chant, la danse, le jeu, le cinéma.

Un premier week end consacré au cinéma qui chante et qui danse avec notamment une master class de NT Binh, un atelier de doublage avec les chanteurs et comédiens Leovanie Raud et Guillaume Beaujolais. Une rencontre avec les voix françaises des comédies musicales avec Remi Carémel et une nuit de projections : "Chantons sous la pluie", "La La Land", "Les demoiselles de Rochefort" et "Grease".

Prochain Cabaret 42e rue : South Pacific de l'Opéra de Toulon

première française de cette comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein

South Pacific - Opéra de Toulon

Dimanche 20 mars au Carreau du Temple - Paris (3e)

Avec les comédiens Kelly Mathieson, William Michals, Mike Schwitter, le directeur musical Larry Blank, le metteur en scène Olivier Bénézech.

Le spectacle sera l’affiche de l'Opéra de Toulon du 25 au 29 mars 2022

