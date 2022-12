Gus Van Sant, Andy Warhol et la comédie musicale

Le 29 janvier 1975, du beau monde se presse à New York pour la première comédie musicale produite par Andy Warhol à Broadway. L’icône du Pop art a durant sa carrière produit des centaines de films, vidéos, installations multimédia, illustrations publicitaires, toiles, dessins, collages, photographies, des pochettes de disque. Et une comédie musicale : Man on the moon.

Dans la salle, on compte Warren Beatty, Diane de Furstenberg, Rex Harrison, Yoko Ono. Mais la critique sera intraitable et le spectacle fermera après quatre représentations.

Aujourd’hui, le réalisateur de cinéma Gus Van Sant s’essaie à la comédie musicale et propose à Paris une pièce sur Andy Warhol qui ouvre jeudi à la Villette à Paris.

Il nous racontera tout à l’heure pourquoi il s’essaie à la comédie musicale et pourquoi autour d’Andy Warhol. Durant une heure, nous allons nous balader dans ces deux univers du Pop Art. Gus Van Sant le réalisateur et Andy warhol.

Actualité :

Trouble de Gus Van Sant au Théâtre Villette

Actualités des Fêtes :

Si vous êtes du coté de Lyon, ne ratez pas Candide de Leonard Bernstein avec une mise en scène de l’américain Daniel Fish qui s’était fait remarquer et couronner à New York il y a 3 ans pour sa façon de revisiter de façon dure et contemporaine Oklahoma. Le directeur musical est un grand de la comédie musicale, Wayner Marshall.

C’est à l’ Opéra de Lyon du 16 décembre au 1er janvier. Avec France Musique.

A Paris, le Lido vient de rouvrir, avec à sa tete l’ancien directeur du Chatelet : tout commence par une comédie musicale, Cabaret, mise en scène par Robert Carsen, que nous recevrons dans quelques semaines, et un casting so british.

Ce n’est pas une comédie musicale, mais nous recevrons bientôt son metteur en scène grand amateur du genre : Le monde du silence, mis en scène par Pierre François Martin Laval, dont le père fut cuisinier de la calypso du commandant Coustaud. Une sorte de stand up sur les fonds de l’ocean au Lucernaire .

Et puis un film musical réussi sur la plateforme Apple tv+, une sorte de "La vie est belle " de Frank Capra revu, de façon tout à fait différent mais avec des sortes d’anges qui apparaissent à Noël dans les vies des êtres humains les plus vils de la planète et essaient de les redresser. Will Ferrell est l’un d’entre eux. Les musiques sont écrites par les auteurs de The Greatest Showman et Dear Evan Hansen, c’est particulièrement réussi.

Son titre Spirited. En voici un premier titre :

42e rue fait son show, 5e édition : Gene Kelly sur la 42e rue

42e Rue fait son show ! © Radio France

En direct sur France musique le 19 décembre à 20h

et à regarder sur la chaine youtube de France Musique

Réseaux sociaux :

