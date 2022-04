Joyeux 80, Barbra Streisand

Incroyable à croire, pour cette femme au caractère trempé, au tempérament volcanique, et à la voix surpuissante. Qui a brillé sur les planches de Broadway dans Funny Girl, puis au cinéma dans Hello Dolly, On a Clear day you can see forever avec Yves Montand, et bien sûr son grand film Yentl, sur la musique de Michel Legrand.

Barbra Streisand en 5 vidéos :

Don’t rain on my parade extrait de « Funny Girl »

« Hello Dolly », un film de Gene Kelly

« On a clear day, you can see forever » avec Yves Montand

« A star is born »

« Yentl »

Actualité :

Le 24 avril, TCM cinéma célèbre les 80 ans de Barbra Streisand en diffusant 8 films

08h30 - Funny Lady (1975) de Herbert Ross

11h00 - On s’fait la valise docteur ? (1972) de Peter Bogdanovich

12h30 - Funny girl (1968) de William Wyler

14h55 - Une Etoile est née (1976) de Frank Pierson

17h10 - Nos plus belles années (1973) de Sydney Pollack

19h05 - Tendre combat (1979) de Howard Zieff20h50 - Yentl (1983) de Barbra Streisand

23h00 - Cinglée (1987) de Martin Ritt

Le prochain Chatelet Musical Club : 15 mai à 11h

Présentation et chant Jasmine Roy

Mezzos : Sophie Pondjiclis et Mareva Poaty

Ténors : Scott Emerson et Bart Aerts

Les étudiants de l’École Professionnelle de Comédie Musicale.

Programme : extraits de Sweet Charity, Purlie, Swanee, Ragtime, Newsies, The City Of Angels, Pajama Game, J’coûte cher, La Grande-Duchesse de Gerolstein, Maria de Buenos Aires, Show Boat...

Théâtre du Châtelet (Paris) : Grand foyer

À lire aussi : [SAISON 21/22] Châtelet Musical Club

Vendredi 22 avril à 22:40, France 5 diffusera le documentaire inédit « Alexis Michalik, l’homme pressé » réalisé par Élise Darblay.

C’est le wonder boy du théâtre français : Alexis Michalik. Auteur, mais aussi acteur et metteur en scène : l’enfant prodige est aussi un homme pressé.

Depuis quatre ans, il attendait de réaliser son rêve : se lancer dans une comédie musicale. Avec l’adaptation d’un classique de Broadway, Les producteurs de Mel Brooks, c’est chose faite.

Le film d’Élise Darblay montre le dramaturge à la manœuvre, réglant au millimètre ce show drôle et visuel importé des USA.

À lire aussi : Alexis Michalik s'empare d'une des plus grandes comédies musicales de Broadway

Le premier album du un chanteur, auteur-compositeur et acteur Liam Ford : « Great to be here »

Prochain cabaret West Side Story de Leonard Bernstein

Dimanche 8 avril au Carreau du Temple, 2 rue Perrée (Paris 3)

West Side Story / Opéra du Rhin - DR

Avec les chanteurs de la nouvelle production de l’ Opéra National du Rhin

Manon Parmentier, Michael Schwitter (Tony), Amber Kennedy (Anita), Madison Nonoa (Maria), Bart Aerts (Riff)…

À lire aussi : "West Side Story" de Leonard Bernstein - Opéra National du Rhin, du 29 mai au 29 juin 2022

