« Il était une fois Stephen Sondheim (1/3) : West Side Story et l’apprentissage »

A Broadway, on l’appelait tout simplement Dieu. Stephen Sondheim était à la fois compositeur et parolier. Il a révolutionné à lui seul le genre du théâtre musical durant 60 ans, du social « West Side Story » au sanguinolent « Sweeney Todd » adapté au cinéma par Tim Burton, du concept musical « Company » à l’impressionniste « Sunday in the park with George ». Ses comédies musicales à la lisière de l’opéra pour ses thèmes sérieux et du théâtre de Tchekhov pour la peinture des rapports humains savaient concilier divertissement, ironie et modernité. Elles évoquaient toujours avec tact, finesse, drôlerie des thèmes éternels : la place de l’artiste de la société, la démocratie qui vacille, l’amour impossible, la nécessité de s’unir contre, mais aussi l’ouverture à l’occident d’un pays comme le Japon ou une ville dirigée par une fasciste.

Nourri sérieusement aux harmonies de Maurice Ravel, Tchaïkovski, Stravinsky et Milton Babbitt, il avait aussi grandi au son des grands de Broadway, George Gershwin, Cole Porter et bien sûr Leonard Bernstein.

Lui-même a inspiré de grands auteurs de comédies musicales actuelles, à commencer par Jonathan Larson , le créateur de « Rent » et Lin Manuel Miranda celui de « Hamilton », deux immenses succès pop du théâtre musical contemporain.

Stephen Sondheim a disparu le 26 novembre à la veille de la fête de Thanksgiving dans sa résidence autour des amis qu’il avait conviés.

Nous vous racontons son parcours essentiel dans le théâtre musical au cours de trois émissions, durant lesquelles nous le retrouverons au micro de 42e rue. Un parcours musical sans faute et exigeant avec pour maître-mot : raconter des histoires.

Concert donné au Théâtre du Châtelet le 25 avril 2013 : Sunday in the Park with George de Stephen Sondheim

Un podcast natif en 10 épisodes signé Laurent Valière & réalisé par Sophie Pichon.

Actualité

CRÉATION : 8 chanteurs-comédiens, 4 musiciens et un chœur rémois

Livret : Marie Céline Lachaud

Musique : Nicholas Skilbeck

Direction musicale : Nicholas Skilbeck / Mise en scène : Patrick Alluin

Avec : Clara Poirieux, Marion Préité, Mathilde Hennekinne, Sebastiao Saramago, Baptiste Famery, Mehdi Vigier, Mickaël Alkemia, Fabrice Todaro, Nicholas Skilbeck et Jonathan Goyvaertz, pianosVincent Lecrocq et Quentin Camus, percussions

28 choristes d’Arts et Compagnie dirigés par Stéphane Canda

Opéra de Reims

Jeudi 27 janvier 2022 à 20h

