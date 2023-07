John Cameron Mitchell, l’auteur de Hedwig and the Angry Inch.

John Cameron Mitchell n’a composé qu’une seule comédie musicale, mais elle a marqué toute une génération en 1998 :

« Hedwig and the Angry Inch », en français « Hedwig et le méchant centimètre », raconte l’histoire d’un jeune homme à Berlin Est qui change de sexe derrière le mur de Berlin afin de pouvoir quitter le pays en épousant un marine américain. Aux Etats-Unis, il ne trouvera que désillusion et se lancera dans le rock’n’roll et se verra voler ses compositions par l’homme qu’il aime et deviendra vedette à sa place… Une comédie musicale rock transgressive, contemporaine, queer, transgenre, qui a fait de son auteur et acteur une icône de la culture gay et queer.

Publicité

John Cameron Mitchell a adapté cette pièce musicale en film en 2001, puis s’est tourné vers la réalisation : « Shortbus » présenté à Cannes en 2006, « Rabbit Hole » avec Nicole Kidman en 2010 et « How To Talk To Girls At Parties » avec Elle Fanning et Nicole Kidmanen 2017. Des films qui ont pour point commun de parle de genre, de sexualité et de recherche d’amour.

Mais c’est bien sur les planches de Broadway dans des comédies musicales traditionnelles que John Cameron Mitchell a d’abord fait ses débuts. Nous explorons ensemble son rapport au théâtre musical.

ACTUALITÉ

Hedwig and the Andry Inch - Oscar Prod

Au festival off d’Avignon - THEATRE LE ROUGE GORGE – Festival OFF Avignon 2023

Place de l’Amirande – 84000 Avignon

Du 07 au 29 juillet 2023 à 21h (sauf les 12, 19 et 26 juillet 2023)

Rendez-vous dimanche 3 septembre 23 !

Passez un bel été ; vous pouvez aussi en profiter pour réécouter nos émissions sur l’appli radio France et regarder les vidéos de nos concerts : lien

RESEAUX SOCIAUX

Retrouvez Laurent Valière et écrivez nous sur Twitter , Facebook , TikTok et Instagram

RETROUVEZ TOUTES LES VIDEOS DE 42e RUE SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE