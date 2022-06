Judy Garland, 100 ans déjà

C’était une voix en or. Elle est née il y a quasiment 100 ans jour pour jour, le 10 juin en 1922. A 13 ans, elle possède une voix incroyablement puissante.

Judy Garland nait quasiment sur les planches, ses parents lui font chanter Jingle Bells sur scène à l’âge de 2 ans et demi. Avec ses trois sœurs, elle forme les Gumm Sisters. Repérée par la Metro Goldywn Meyer, elle entre au studio à 13 ans et devient icône à travers le film le Magicien d’Oz à 17 ans. Elle reste quinze ans au studio puis poursuit sa carrière sur scène plus loin des studios de cinéma.

L’un de ses plus grands spécialistes, Lawrence Schulman, nous fait entendre des raretés de l’artiste, des titres remastérisés ou transformés en stéréo.

Lawrence Schulman - DR

Les albums auxquels a participé Lawrence Schulman :

Judy Garland at 100 – Her 26 Best Recordings in Stereo!, Hit Parade Records

Judy Garland – Always Chasing Rainbows : A Centenary Tribute, Retrospective RTS 4396, 2022

The Best of Lost Tracks 1929-1959, JSP Records JSP6703, 2015

Judy Garland, 1960 : Live in Paris, Frémeaux & Associés FA 5813, 2022

Judy Garland at Carnegie Hall, AVID Easy, AMSC1405, 2022 (remasterisé)

Judy Garland : The London Studio Recordings 1957-1964, First Hand Records FHR12

Judy Garland : The Final Concert in Copenhagen, High Defintion Tape Transfers

Judy Garland, renaissances d’une star

Programmation musicale :

OVER THE RAINBOW (E. Y. Harburg – Harold Arlen)

Album : Judy Garland at 100 – Her 26 Best Recordings in Stereo!

Référence : Hit Parade Records

THE TROLLEY SONG (Hugh Martin - Ralph Blane)

Album : Meet Me in St. Louis

Référence : MGM Records/Rhino Records/Turner Classic Movies Music MGM 305123/Rhino R2 71958, 1995

HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS (Hugh Martin - Ralph Blane)

Album : Judy Garland – Always Chasing Rainbows: A Centenary Tribute

Référence : Retrospective RTS 4396, 2022

I MAY BE WRONG (BUT I THINK YOU’RE WONDERFUL) (Harry Ruskin-Henry Sullivan), avec Tommy Dorsey

Album : The Best of Lost Tracks 1929-1959, JSP

Référence : Records JSP6703, 2015

FRIENDLY STAR (Mack Gordon-Harry Warren)

Album : Summer Stock/In the Good Old Summertime

Référence : Rhino Handmade/Turner Classic Movies RHM 27761

COME RAIN OR COME SHINE (Johnny Mercer-Harold Arlen)

Enregistré le 16 juillet 1956 lors de la première de son spectacle à l’hôtel The New Frontier à Las Vegas

I LOVE PARIS (Cole Porter) – APRIL IN PARIS (E.Y. Harburg-Vernon Duke)

Live in Paris, Michel Brillié

Album : Judy Garland, 1960: Live in Paris

Référence : Frémeaux & Associés FA 5813, 2022

THE FAR AWAY PART OF TOWN (André Previn-Dory Previn)

Nick Dellow

I CAN’T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE (Dorothy Fields-Jimmy McHugh)

Carnegie Hall, Nick Dellow

Album : Judy Garland at Carnegie Hall

Référence AVID Easy, AMSC1405, 2022

IT NEVER WAS YOU, Alternate

Album : Judy Garland: The London Studio Recordings 1957-1964

Référence : First Hand Records FHR12

WHEN YOUR LOVER HAS GONE (accompagnée d'une guitare et d’une basse)

Seule chanson du Judy Garland Show, émission hebdomadaire télévisée sur CBS lors de la saison 1963/1964

**OVER THE RAINBOW (E. Y. Harburg-Harold Arlen)**Album : Judy Garland: The Final Concert in CopenhagenHigh Defintion Tape Transfers

