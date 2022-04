Julie Taymor, 25 ans de succès avec "Le Roi Lion" de Broadway à Londres et Paris

En 1997, la metteuse en scène avant-gardiste Julie Taymor troque ses pièces expérimentales inspirées de ses voyages en Asie, de son travail sur les masques et de sa formation à l’école Jacques Lecoq à Paris pour l’adaptation sur scène à Broadway pour Disney du dessin animé « Le Roi Lion ».

Depuis 25 ans le spectacle est à l’affiche à New York et Londres et à l’affiche depuis septembre à Paris.

Le Roi Lion actuellement à l'affiche du Théâtre Mogador (Paris 9e)

En savoir plus : https://www.theatremogador.com/musicals-shows/le-roi-lion

Bonus web : l'interview de de Julie Taymor en VO

interview de Julie Taymor en VO 58 min France Musique

Prochain cabaret 42e rue

Dimanche 17 avril au Carreau du Temple, 2 rue Perrée (Paris 3) avec les troupes :

"La vie est Kurt" de Ana Isoux et Bertrand Ravalard

La cité de la voix de Vezelay : Lily Kerhoas et John Florencio au piano

"Cabaret" de la Fabrique Opéra de Grenoble : Flannan Obé, Eva Gentili, Kate Combault, Ronan Debois et Gildas de Saint Albin au piano

Cabaret - Fabrique Opéra de Grenoble

Pour réserver : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/emission-en-public/cabaret-42e-rue-18

À lire aussi : MUSICALS - Un événement de la Cité de la Voix du 12 mars au 25 juin 2022

