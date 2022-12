La grande histoire de "La Petite Boutique des Horreurs"

Le spectacle en langue française est mis en scène par Valérie Lesort et Christian Hecq.

Retour en compagnie de Alan Menken et Valérie Lesort sur cette comédie musicale décalée.

La petite boutique ne nait pas à Broadway. Mais Off Broadway : un petit théâtre, le WPA Theatre dont le parolier Howard Ashman est le co-directeur artistique au croisement de la 19e rue et de la cinquième avenue depuis seulement 5 ans.

Publicité

Il a 32 ans. Il a repris ce théâtre dont la mission est de s’intéresser au classique américains négligés et la création de nouvelles pièces et comédies musicales qui examinent en particulier hommes et femmes dans leur vie quotidienne, en s’intéressant en particulier à leur morale, leur émotion et leur condition physique.

Superbe laboratoire pour Howard Ashman qui y démarre sa collaboration avec le compositeur Alan Menken en 1978 en adaptant un roman satirique : Dieu vous bénisse, Monsieur Rosewater l’histoire d’un illuminé riche héritier qui veut en finir avec le capitalisme. La petite boutique des horreurs sera leur deuxième travail commun.

L’histoire que raconte la comédie musicale apparait d’abord dans une nouvelle d’Arthur Clarke : « L’orchidée récalcitrante » en 1956. C’est l’histoire d’un homme qui veut utiliser une plante carnivore pour assassiner sa tante sans laisser de trace. Un scénariste Charles Griffith s’en inspire pour écrire un film d’horreur de série Z « la petite boutique des horreurs » réalisé avec les moyens du bord et en noir et blanc par Roger Corman en 1960. L’histoire change un peu : c’est celle d’un humble fleuriste qui utilise une plante carnivore pour se débarrasser de ses ennemis et progresser dans l’échelle sociale.

Howard Ashman est fan de ce film, de son humour grincant. Il rencontre dans les années 1970 Alan Menken dans un atelier où l’on forme les auteurs de comédie musicale. Adapter en comédie musicale ce film sera leur projet. Après plusieurs tâtonnements, ils décident pour la musique de parodier le Doo wop des années 50.

Actualité :

La Petite Boutique des Horreurs à l' Opéra comique

Adaptation française : Alain Marcel

Direction musicale Maxime Pascal • Mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq • Avec Marc Mauillon, Judith Fa, Lionel Peintre, Damien Bigourdan, Sofia Mountassir, Laura Nanou, Anissa Brahmi, Daniel Njo Lobé, Sami Adjali • Orchestre Le Balcon

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Autres actualités :

Yes, l’opérette jazz de Maurice Yvain à Lyon au Théatre de la Renaissance par la troupe des Brigands

A l' Opéra Toulon , l’opérette d’Offenbach La Périchole mise en scène par Laurent Pelly

A paris, Oh La La d’Isabelle Georges à partir du 27 décembre à la Nouvelle Eve

Toujours Comédiens ! et Contre temps de Samuel Sené à l’ Artistic Théatre

Et puis à L' Opéra de Lausanne , une nouvelle production de My Fair Lady, chantée en anglais avec les dialogues en français. Dans une mise en scène de Jean Liermier, et sous la direction musicale de Roberto Fores Veses. Avec la soprano Catherine Trottman dans le rôle d’Eliza Dolittle et Nicolas Cavallier dans celui de Higgins.

Jeu : gagnez le livre "42e rue la grande histoire des comédies musicales"

C’est Noel, 42e rue vous offre chaque dimanche jusqu’à Noel le livre « 42e rue » , la grande histoire des comédies musicales » (Editions Marabout/France Musique) de Laurent Valière. Pour le remporter, répondez à la question posée par Laurent Valière avant mercredi midi. Le gagnant sera désigné par tirage au sort.

Pour jouer : ICI

42e rue fait son show, 5e édition : Gene Kelly sur la 42e rue

En direct sur France Musique le 19 décembre à 20h

et à regarder sur la chaine youtube de France Musique

42e Rue fait son show ! © Radio France

Réseaux sociaux :

Nous sommes sur Twitter , Facebook et Instagram