La saison à Broadway (1/4) : La mécanique des comédies musicales avec Casey Nicholaw

Avec Casey Nicholaw, metteur en scène de « Certains l’aiment chaud » (Some like it hot)

Durant quatre émissions, nous allons nous transporter de l’autre coté de l’atlantique, à Broadway, pour découvrir les nouveautés de la saison. Beaucoup de créations cette saison que nous vous raconterons. A commencer par une nouvelle adaptation sur scène du film culte de Billy Wilder, Certains l’aiment chaud avec rappelez vous : Tony Curtis, Jack Lemmon et Marilyn Monroe.

Nous avons rencontré son metteur en scène, Casey Nicholaw, un homme à succès : trois de ses spectacles sont à l’affiche à Broadway : Aladin, l’adaptation du dessin animé du studio Disney composé par Alan Menken, The book of mormon, une comédie musicale mordante autour de deux mormons incultes envoyés en Afrique écrite par les auteurs de la série South Park et donc Certains l’aiment chaud.

Laurent Valière rencontre Casey Nicholaw à New York - Laurent Valière

On se rappelle de cette brillante comédie. L’histoire dans les années 20, de deux musiciens obligés de se cacher de gangsters qui ont mis leur tète à prix. Ils trouvent refuge dans un orchestre uniquement composé de jeunes femmes qui tourne aux Etats-Unis et se déguisent donc en femmes. L’un d’entre eux, Joe, déguisé en Joséphine, tombe amoureux de Sugar, la musicienne incarnée par Marilyn Monroe. Jack Lemon lui se transforme en Dahné.

C’est la deuxième fois que le film est adapté à Broadway. La première fois, c'était par Jule Styne en 1972. Et cette fois, par Marc Shaiman et Scott Wittman pour les chansons, les compositeurs de Hairspray, Matthew Lopez et Amber Ruffin pour le livret, et Casey Nicholaw pour la mise en scène.

La troupe de la comédie "Certains l'aiment chaud" (Some like it hot) - Laurent Valière

"Certains l'aiment chaud", couronnée de succès !

Certains l'aiment chaud (Some like it hot) est nommée dans de multiples prix pour diverses catégories ! Elle est notamment en tête des Outer Critics Circle Awards 2023, dans la catégorie Meilleure nouvelle comédie musicale de Broadway.

Elle est également nommée dans de multiples catégories pour les Tony Awards : Meilleure comédie musicale, Meilleur acteur principal dans une comédie musicale (Christian Borle), Meilleur acteur principal dans une comédie musicale (J. Harrison Ghee), Meilleur acteur vedette dans une comédie musicale (Kevin Del Aguila), Meilleure actrice dans une comédie musicale (NaTasha Yvette Williams), Meilleure direction d'une comédie musicale (Casey Nicholaw), Meilleur livret de comédie musicale (Matthew López et Amber Ruffin), Meilleure musique originale (Marc Shaiman et Scott Wittman), Meilleure chorégraphie (Casey Nicholaw), Meilleures orchestrations (Charlie Rosen et Bryan Carter), Meilleure conception scénique (Scott Pask), Meilleure conception de costumes (Gregg Barnes) et Meilleure conception d'éclairage (Natasha Katz).

Regardez ici les saluts du spectacle filmés par Laurent Valière au Schubert Theatre !

Casey Nicholaw en 7 vidéos :

Aladdin de Disney à Broadway :

The Book of Mormon :

Something Rotten! :

The Drowsy Chaperone :

The Prom :

Some Like It Hot :

PROCHAINE EMISSION A BROADWAY

Le 5 juin avec Wayne Cilento, le danseur, chorégraphe et metteur en scène de « Dancin’ » la revue de bob Fosse récrée cette saison à Broadway.

PROCHAIN CABARET 42e RUE

DIMANCHE 28 MAI

Carreau du Temple - Paris 3e

Les Deux Grandes Dames - Flor Quintas

« Les deux grandes dames ». Création en direct du premier spectacle en duettiste de la comédienne et chanteuse de Broadway Melissa Errico , et de Isabelle Georges . Elles se sont rencontrées sur le plateau de « 42e rue fait son show ».

Réservation : ICI

