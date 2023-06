La saison à Broadway (4/4) «New York New York» en comédie musicale, le nouveau «Camelot» le musée de Broadway

Pour cette 4e émission dans les coulisses de Broadway, nous vous proposons de découvrir les talents derrière deux pièces iconiques qui ont débuté cette saison à Broadway.

« New York New York » est l’adaptation sur scène en comédie musicale du film de Martin Scorcese avec Liza Minnelli et Robert de Niro. Nous rencontrerons ceux qui ont écrit pour la scène cette adaptation, David Thompson et Sharon Washington et nous écouterons de larges extraits de l’album qui vient tout juste de sortir.

Nous débutons avec la recréation de « Camelot », la dernière œuvre commune des auteurs de My Fair Lady, Alan Jay Lerner et le compositeur Frederick Loewe. Elle date de 1960. L’histoire des Chevaliers de la Table ronde sur scène. Julie Andrews y brillait dans le rôle de Guenièvre. Richard Burton était le roi Arthur, et Robert Goulet le canado américain incarnait Lancelot du Lac. Nous rencontrons pour débuter celui qui incarne aujourd’hui sur scène Lancelot, Jordan Donica. Un jeune acteur qui a du coffre.

Nous terminerons l’émission par une visite au tout nouveau musée de Broadway qui a ouvert en novembre dernier.

INVITES :

David Thompson et Sharon Washington, librettistes de « New York New York »

John Kander et Laurent Valière

Jordan Donica (Lancelot dans « Camelot »)

Julie Boardman, co fondatrice du Musée de Broadway

ACTUALITE

" New York New York " la comédie musicale au Saint James Theater à New York. Visitez le site internet

Camelot au Lincoln Center à New York.

