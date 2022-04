Les Sparks, Annette et la comédie musicale

Russ est reconnaissable à sa voix pigeonnante. Ron c'est le clavier, grand dandy moustachu impassible. Les Sparks, c'est le duo de ces deux frères fondé il y a plus de 50 ans.

Ils ont reçu cette année le César de la meilleure musique de film pour leur film Annette. C'était leur rêve, créer une comédie musicale : Annette, un film avec Adam Driver et Marion Cotillard, signé Leos Carax, qui a reçu le prix de la mise en scène à Cannes et le César du meilleur réalisateur.

Avant leur concert le 19 avril au Casino de Paris, nous accueillons les frères Ron et Russel Mael, alias les Sparks. Le groupe californien fondé il y a 53 ans a reçu cette année le César de la meilleure musique de film pour Annette.

Mais ce n'était pas leur galop d'essai concernant ce genre très particulier qu'est le film musical. Une première tentative avait été initiée avec Tim Burton pour l'adaptation avortée de manga "Maï the Psychic Girl". Puis ce sera une commande de la radio publique suédoise, "La séduction d'Ingmar Bergman" qui envisage la venue du réalisateur suédois à Hollywood.

Au micro de Laurent Valière, les frères Ron et Russel Mael racontent la genèse d’Annette, qu’ils envisagent d’abord sur scène avec Ron dans le rôle tenu par Adam Driver. Tout part de l’image d’un bébé avec un micro à la main qui aurait une voix puissante. Ils évoquent leur repères en terme de comédie musicale, du film « On the town » avec Gene Kelly aux « Parapluies de Cherbourg », et « Assassins » de Stephen Sondheim. Ils évoquent leurs premières tentatives avec Tim Burton et autour de la figure d’Ingmar Bergman. Ils racontent leur collaboration avec Leos Carax qui leur commande en particulier des morceaux supplémentaires comme « Sympathy for the Abbyss». Enfin, ils découvrent la version inédite pour « 42e rue fait son show » de l’aria de « Annette » interprétée en direct sur France Musique par la soprano Catherine Trottman avec les musiciens de l'Orchestre National de France.

Bande annonce de Annette

Catherine Trottmann avec l’Orchestre de 42e rue et l’Orchestre National de France pour "42e rue fait son show"

Vient de sortir : le double album "Annette (Unlimited Edition)"

Annette Unlimited Edition - Label Milan

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

