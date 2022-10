Marion Motin programme 42e rue.

Son dernier spectacle dansé « Le grand sot » a de faux airs de comédie musicale avec un comédien maître de cérémonie qui préside à sa façon hautaine une compétition de nageurs danseurs qui tourne mal. Elle a tourné dans le monde entier sur scène avec Madonna durant près d’un an en 2012 en tant que danseuse. Elle a conçu les chorégraphies de Stromae pour ses deux spectacles : « Racine carrée » en 2013 et « Multitude » cette année. Elle a dansé pour Angelin Preljocaj et pour Blanca Li. A 15 ans, elle était passée adolescente de sa Normandie natale à la Place Carrée du Forum des Halles à Paris et le centre commercial Italie 2 où elle découvre le hip hop. Son premier « battle » elle le fait 5 ans plus tard au Pré Saint Gervais. Elle a aussi chorégraphié, et c’est aussi pour cela que nous la recevons, « Résiste » la comédie musicale de France Gall autour des chansons de Michel Berger, et la revue de Jean Paul Gaultier « Le Freak Show » créée à Paris et qui s’est jouée cet été à Londres. Elle aime raconter des histoires avec la danse. Marion Motin choisit aujourd’hui la programmation de 42e rue.

Marion Motin en 3 clips :

Stromae : Papaoutai

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Christine and the Queens : Christine

Résiste, la comédie musicale

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le Grand Sot

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Actualité :

Spectacle « Le Grand Sot » en tournée dans toute la France

Comme les joueurs de foot chantent La Marseillaise avant un match pour scander leur identité, Le Grand Sot s’ouvre sur une chorégraphie tonitruante portée par le Boléro de Ravel. Le ton est donné. Les 8 danseurs forment une équipe de natation qui se démène avec son esprit de groupe, les ambitions de chacun, le dépassement de soi, sous l’œil d’un commentateur sportif cynique et facétieux. Sous couvert d’une épopée marine, qui mènera inéluctablement à un naufrage, Marion Motin déroule un thriller chorégraphique haletant. « Quel est notre devoir lorsque nous atteignons un poste de leader ? ».

Publicité

Prochain Cabaret 42e rue : La Petite Boutique des Horreurs d’Alan Menken et Howard Ashman

Dimanche 20 novembre au Carreau du Temple (Paris 3)

La Petite Boutique des Horreurs - Opéra Comique

Mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq. Avec Marc Mauillon, Judith Fa, Lionel Peintre, Damien Bigourdan, Sofia Mountassir, Laura Nanou, Anissa Brahmi.

Malmené par le fleuriste qui l’emploie, Seymour cultive en secret une plante exotique. Problème : l’étrange végétal est carnivore… Un spectacle déjanté et familial, dans la pure tradition de cette comédie musicale à succès, drôle et horrifique à la fois.

A l’Opéra-Comique (Paris) du 10 au 25 décembre 2022

Réservation sur Maison de la Radio : ICI

Réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter , Facebook et Instagram