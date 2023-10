Maxime Pascal programme 42e rue

Il nous raconte aujourd’hui son rapport au théâtre musical.

Il est éclectique. Il est jeune, il se dit proche des mouvements punk des années 70 et a étudié avec Michael Levinas, Pierre Boulez et Francois-Xavier Roth. La même année, il peut diriger à Bucarest l’opéra « Saint François d’Assise » d’Olivier Messiaen, le 5e opéra du cycle faramineux de 7 opéras de Karlheinz Stockhausen intitulé « Licht », cycle lancé il y a 18 ans à la Philharmonie de Paris, « l’Opéra de quat’sous » de Kurt Weill à la Comédie Française chaque soir depuis une semaine et jusqu’au 5 novembre, et « la Petite Boutique des Horreurs », la comédie musicale de Alan Menken et Howard Ashman à l’Opéra-Comique. L’amour de toutes les formes de musique, c’est ce qui caractérise, Maxime Pascal. Pour cette 42e rue, Maxime Pascal programme notamment « La Petite Sirène », « Le Bossu de Notre Dame », « L’Opéra de quat’sous » et « La La Land ».

Actualité

L’ Opéra de quat sous à la Comédie Française jusqu’au 5 novembre 2023 – Salle Richelieu

L'Opéra de quat'sous - Comédie Française - Jean-Louis Fernandez

Texte de Bertolt Brecht et musique de Kurt Weill, avec la collaboration d’Elisabeth Hauptmann

Adaptation et mise en scène : Thomas Ostermeier

Direction musicale : Maxime Pascal

Les Musicales de Rémy Batteault

Projection du film pour ses 40 ans, YENTL, premier film de Barbra Streisand.

Dimanche 8 octobre à 15h au Publicis cinéma - 129, avenue des Champs Elysées – Paris 08

L’histoire :

A la mort de son père, Yentl, jeune juive polonaise enfreint les règles de la Torah en se travestissant en homme pour pouvoir étudier le Talmud. Elle rencontre Avigdor dont elle tombe amoureuse, mais ne peut lui révéler sa véritable identité…

Présenté par Remy Batteault, une séance agrémentée de petits spectacles musicaux et de surprises !

Notre prochain Cabaret 42e rue

Dimanche 15 octobre 2023, un Cabaret 42e rue qui sera exceptionnels.

Les Misérables - Le Châtelet

La nouvelle production de la comédie musicale « Les Misérables » au Théâtre du Châtelet : auditions et révélation casting en direct sur la 42e rue de France Musique.

Les Misérables, la comédie musicale française qui a conquis le monde, sera pour la première fois présentée en français la saison prochaine au Théâtre du Chatelet dans une toute nouvelle production mise en scène par Ladislas Chollat.

Un an auparavant, ses auteurs Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg, le metteur en scène Ladislas Chollat et le directeur du Châtelet Olivier Py révéleront en exclusivité une partie du casting de cette nouvelle production et auditionneront en direct quelques artistes dans 42e rue, l’émission des comédies musicales de France Musique produite par Laurent Valière.

En direct du Carreau du Temple et en public, les artistes qui auditionneront pour des rôles principaux recevront les conseils et commentaires des personnalités présentes pendant leurs prestations.

A cette occasion, seront aussi révélés quelques rôles majeurs du futur casting, qui interprèteront en exclusivité des airs du spectacle.

Créée en 1980 à Paris, la comédie musicale « Les Misérables » de Boublil et Schönberg, d’après l’œuvre de Victor Hugo, est le plus grand succès mondial de l’histoire de la comédie musicale. Plus de 130 millions de spectateurs ont vu le spectacle joué dans 53 pays et dans 22 langues. Le spectacle est toujours à l’affiche à Londres depuis 1985, de façon ininterrompue, record mondial.

