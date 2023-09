Meryl Streep et la comédie musicale

Elle est une actrice tout ce qu’il y a d’extraordinaire. 21 fois nommée aux Oscar, repartie 3 fois avec une statuette, pour son rôle de femme divorcée en bataille juridique contre son mari dans Kramer contre Kramer en 1979, une survivante de l’Holocauste dans le Choix de Sophie en 1982, et dans le rôle de Margaret Thatcher dans la Dame de fer en 2011. Ajoutez 32 nominations aux Golden Globe. Meryl Streep est une immense actrice, qui sait tout faire, jouer dans des drames, des comédies, mais qui sait aussi incroyablement bien chanter et danser dans des comédies musicales. On l’a vue en Donna dans « Mamma Mia », en sorcière dans « Into the Woods ». Elle donne encore de la voix en cette rentrée dans l’excellente série Only Murders in the Building.

Meryl Streep en vidéo

Dancing Queen dans « Mamma Mia »

Meryl Streep dans The Prom

Meryl Streep en sorcière dans « Into the woods »

Meryl Streep dans « Only Murders in the Building »

Meryl Streep souhaite un joyeux anniversaire à Stephen Sondheim durant le confinement

La scène d’ouverture de « La mort vous va bien »

Notre prochain Cabaret 42e rue

Dimanche 17 octobre 2023, un Cabaret 42e rue qui sera exceptionnels .

Lors de cette émission spéciale et en public, les auteurs des Misérables, le plus grand succès de comédie musicale française dans le monde, Claude Michel Schönberg et Alain Boublil feront passer en direct les auditions finales pour plusieurs rôles du spectacle qui sera donné l’an prochain au Théâtre du Châtelet. En compagnie du metteur en scène Ladislas Chollat et du directeur du Châtelet Olivier Py (sous réserve pour ce dernier), ils recevront les deux derniers comédien-nes pressentis pour plusieurs grands rôles du spectacle.

A cette occasion, seront aussi révélés d’autres membres du casting qui interprèteront en exclusivité des airs du spectacle.

C’est la première fois que 42e rue propose en direct des auditions pour un spectacle.

Rendez-vous au Carreau du Temple / 2 rue Perrée 75003 Paris

