Olivia Newton John et la comédie musicale

Il y en a peu des icônes dans le monde de la comédie musicale. Olivia Newton John était l’une d’elle. Et pourtant sa carrière dans le genre est extrêmement limitée : 3 films et c’est tout, mais l’un d’entre eux est incontournable. Grease, où aux cotés de John Travolta elle impressionna la jeunesse du monde entier dans son pantalon en cuir hyper moulant, ses boucles d’oreille XXL et son top aux épaules dénudées. Olivia Newton John a disparu l’été dernier emportée par un cancer. Aujourd’hui, nous passons une heure avec elle et la comédie musicale.

OLIVIA NEWTON JOHN ET LA COMEDIE MUSICALE EN 5 VIDEOS

Olivia en « Sandy 1 » dans Grease

Olivia en « Sandy 2 » dans Grease

Le duo Gene Kelly Olivia Newton John dans Grease, Tout le monde sur des roulettes même Gene Kelly et Olivia Newton John dans la scène finale de « Xanadu »

Physical, l’album choc de Olivia Newton John en 1981

John Travolta évoque Olivia Newton John aux Oscars 2023

ACTUALITE

Pour les amoureux de Grease, il y a une tournée Grease

Actuellement en France, ils seront en avril le 7 au Casino Barrière de Bordeaux, le 15 à celui de Deauville, le 20 au Parc expo Le cube à Troyes et au Summum à Grenoble le 21.

Grease revient en série

A partir du 6 avril, la plateforme Paramount + propose The Rise of the Pink Ladies.

Dimanche 26 mars à 15h au Publicis cinémas, 133 av des Champs Elysées première séance des Musicals de Rémy : des séances de cinéma drôles sous la houlette de Rémy Batteault avec France Musique.

Les musicales de Rémy - DR

PROCHAIN CABARET 42e RUE

DIMANCHE 23 AVRIL

Carreau du Temple - Paris 3e

Texte, musique et mise en scène David Lescot

Comédie musicale pour 11 comédiens-chanteurs-danseurs et 4 musiciens

Candice Bouchet, Elise Caron, Pauline Collin, Ludmilla Dabo, Marie Desgranges, Matthias Girbig, Alix Kuentz, Emma Liégeois, Yannick Morzelle, Antoine Sarrazin, Jacques Verzier.

Anthony Capelli : batterie / Fabien Moryoussef : claviers / Philippe Thibault : basse / Ronan Yvon : guitare

Un amour conçu non pas comme sentiment idyllique, mais comme une force qui s’empare de nous et nous contamine, une sorte de maladie violente et incontrôlable, un principe dévastateur qui met tout sens dessus-dessous, ruine nos résolutions à l’ordre et à la raison, et déclenche en nous des comportements déments et anarchiques.

En somme, cet amour qui souffle sur les personnages de la pièce comme un vent de folie, est un véritable principe révolutionnaire, à l’échelle de leurs vies, suscitant des décisions insensées, opposées à tout calcul, à toute économie, à toute norme, à tout principe de rentabilité, d’équilibre ou d’intérêt. À la fois fatal et libérateur, il est pure dépense et même pure perte.

