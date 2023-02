Pierre-François Martin-Laval, programme " 42e rue "

Il connait la chanson. Lorsqu’il faisait partie des Robins des Bois, il avait notamment interprété la Compagnie Créole… a capella ! En 1996, il créée avec des amis du Cours Florent ce qui allait devenir « les Robins des bois » et il incarne notamment chaque soir dans la « Grosse émission » sur Comédie !, puis dans « Nulle part ailleurs » sur Canal +, un acrobate pathologique, un tendre maladroit ou un homme au physique ingrat qui drague même les appareils photomatons. Lorsque la troupe se sépare, lui reste dans l’humour. Il réalise le film romantique et burlesque « Essaye-moi » avec une de ses idoles Pierre Richard, puis « King Guillaume » dans lequel il joue aux côtés de l’ex Monty Python Terry Jones et de Florence Foresti. Et puis ce sera les adaptations de bandes dessinées : « les Profs » et ses millions de spectateurs, puis « Gaston Lagaffe ». Mais entre-temps, il réalise l’un de ses rêves en 2010 : il met en scène sa première comédie musicale : « Spamalot », inspirée du film des Monty Pythons : « sacré Graal ». Il remet le couvert quelques années plus tard, Airnadette, une comédie musicale rock déjantée entièrement en playback.

PEF et la comédie musicale en 4 vidéos :

Les Robins des Bois chantent la compagnie Créole :

La cape et l’épée, la comédie musicale par les Robins des Bois :

PEF en Roi Arthur dans Spamalot :

La scène finale des « Profs » :

PROCHAIN CABARET 42e RUE

DIMANCHE 19 MARS

Cabaret 42e rue Dimanche 19 mars - Carreau du Temple - .

Le Châtelet Musical Club #5 - Classically Trained

Avec des étudiants des départements des disciplines vocales et jazz et musiques improvisées du Conservatoire de Paris (CNSMDP) – classe de Jean Lacornerie

Avec Margaux Loire, Margaux Loire, Axelle Saint-Cirel (à confirmer) (voix) Frédéric Rubay (piano)

Au Châtelet le samedi 15 avril 2023 - 18h00 et 21h00

« Gaby Deslys », Le Fabuleux Destin de la Première Star du Music-Hall

Avec Cléo Senia, Jean-Christophe Born et Mark Nadler

Un spectacle musical nous fait revivre le destin exceptionnel de Gaby Deslys, qui allait enflammer la scène internationale du Music-hall, de Paris, Londres, New-York. Audacieuse et novatrice elle osa par son style inimitable, son chant et ses danses, bousculer les codes du music-hall de la belle époque, et fut la première à descendre le Grand Escalier accompagnée par un orchestre de jazz Band en 1917 !

Au Théâtre de Passy à partir du 9 mars 2023

« Les Demoiselles » d’Hélène Buannic

Avec Hélène Buannic, Eva Gentily, Madison Golaz, Marion Cador, Candice Chevillard (voix) Stan Cramer (piano)

Une pièce musicale glamour et féminine dans la France corsetée d’après-guerre. Paris 1952, dans une ville qui renaît de ses cendres, les destins et les secrets de cinq femmes vont se croiser au bureau de poste de la rue Drouot. Trois jeunes demoiselles drôles et ambitieuses s’entraident face à leur chef de service pète-sec, et à la cruelle femme du patron. Ensemble, elles vont connaître les premiers frémissements de l’émancipation féminine.

Mise en scène : Julien Husser - Musiques : Grégory Garell

Au Théâtre La Boussole (Paris) les mardi 7, 14, 21 février à 20h

