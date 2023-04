RAGTIME, 25 ANS

C’était il y a 15 jours à New York. Lundi 27 mars dans le théâtre moderne planté en plein Times Square, Le Marriott Theatre. Toute la troupe ou presque qui avait créé la comédie musicale Ragtime réunie sur scène pour célébrer les 25 ans d’un projet ambitieux : l’adaptation en comédie musicale d’un roman puissant de EL Doctorow qui racontait l’Amérique, Ragtime. 12 nominations aux Tony Awards, Tony Award du meilleur livret et de la meilleure partition, de la meilleure comédienne Audra McDonald. Le projet d’un producteur canadien devenu licencieux mais qui avait à cœur de présenter sur scène ce portrait de l’Amérique au début du 20e siècle, vu à travers les yeux de trois communautés : les blancs riches bourgeois, la communauté noire de Harlem et les immigrés qui habitent dans le Lower East Side.

Avec des voix puissantes notamment de Marin Mazzie, Audra McDonald et Brian Stokes Mitchell.

Les auteurs de Ragtime Lynn Ahrens et Stephen Flaherty avec Laurent Valière © Radio France - L.Valière

RAGTIME EN 5 VIDEOS

Le 25e anniversaire de Ragtime le 27 mars 2023 à Broadway

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ragtime | 1998 Tony Awards, Brian Stokes Mitchell, Audra McDonald, Marin Mazzie, Peter Friedman

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Stephen Flaherty, Lynn Ahrens - Ragtime (Live Performance)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell - Wheels of a Dream

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Captation pirate de la production de 1998 à Broadway

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

ACTUALITE

Châtelet musical club le 15 avril #5 – Théâtre du Châtelet (Paris)

Classically trained !

Les élèves de la classe de Jean Lacornerie, étudiants des départements des disciplines vocales et jazz et musiques improvisées du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris foulent la scène du grand Foyer pour interpréter Lloyd Webber, Sondheim, Rodgers & Hart…

Chant : Camille Chopin, Margaux Loire, Marie Lombard, Margaux Poguet, Axelle Saint-Cirel

Piano : Charlotte Bonneu , Nima Santonja / Contrebasse : Jules Billé

Entre chansons et anecdotes, Jasmine Roy anime les deux séances de la soirée, où la bonne humeur et la convivialité sont au rendez-vous, pour une interaction intime avec le public.

Publicité

PROCHAIN CABARET 42E RUE

DIMANCHE 23 AVRIL

Carreau du Temple - Paris 3e

LA FORCE QUI RAVAGE TOUT

Texte, musique et mise en scène David Lescot

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec Candice Bouchet, Elise Caron, Pauline Collin, Ludmilla Dabo, Marie Desgranges, Matthias Girbig, Alix Kuentz, Emma Liégeois, Yannick Morzelle, Antoine Sarrazin, Jacques Verzier

Anthony Capelli : batterie / Fabien Moryoussef : claviers / Philippe Thibault : basse / Ronan Yvon : guitare

La Force qui ravage tout est tout simplement une pièce sur l’amour.

Un amour conçu non pas comme sentiment idyllique, mais comme une force qui s’empare de nous et nous contamine, une sorte de maladie violente et incontrôlable, un principe dévastateur qui met tout sens dessus-dessous, ruine nos résolutions à l’ordre et à la raison, et déclenche en nous des comportements déments et anarchiques.

En somme, cet amour qui souffle sur les personnages de la pièce comme un vent de folie, est un véritable principe révolutionnaire, à l’échelle de leurs vies, suscitant des décisions insensées, opposées à tout calcul, à toute économie, à toute norme, à tout principe de rentabilité, d’équilibre ou d’intérêt. À la fois fatal et libérateur, il est pure dépense et même pure perte.

Réservation : ICI

RESEAUX SOCIAUX

Nous sommes sur Twitter , Facebook et Instagram

RETROUVEZ TOUTES LES VIDEOS DE 42e RUE SUR NOTRE YOU TUBE

https://www.youtube.com/hashtag/42erue