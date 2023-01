Richard Rodgers, l'autre compositeur roi de Broadway (1/3) : Rodgers et Hart

Cette première partie raconte ses débuts et son association à même pas 15 ans avec le génial parolier Lorenz Hart, de 7 ans son aîné.

Vidéo

En 1929, Richard Rodgers et Lorenz Hart sont les héros d’un court métrage où ils incarnent leur propre personnage et qui raconte déjà leur succès : « Melody Makers »

Actualité

" La Force qui ravage tout" de David Lescot.

Après une femme se déplace, la nouvelle comédie musicale tout feu tout flamme imaginée par David Lescot. Une frénésie émotionnelle, ravageuse et euphorique.

La force qui ravage out de David Lescot - Christophe Raynaud de Lage

L’histoire de "La Force qui ravage tout" m’a été lointainement inspirée par l’opéra baroque L’Orontea, du compositeur italien Antonio Cesti (1656). Dans cette œuvre, qui apparaît à premier abord comme un aimable divertissement, et qui a gardé assez mauvaise réputation à travers les siècles, à cause de son intrigue plus que légère, on a le sentiment que les personnages ne songent qu’à l’amour, qu’il est leur seule occupation, le seul but et moteur de leur existence. Dès lors, se dégage de cette vision du rapport amoureux une dimension presque inquiétante, frénétique et en tout cas très instable.

On dirait les personnages possédés par une puissance qui les dépasse et les soumet, un principe passionnel bien éloigné d’une conception idéale de l’amour. (David Lescot)

Jusqu’au 27 janvier au Théâtre de la ville à Paris, Espace Pierre Cardin, puis en tournée en France.

En savoir plus : ICI

"La force qui ravage tout" Burn It. Extrait de « 42e rue fait son show », 5e édition, enregistré et filmé en public le 19 décembre 2022, au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Une soirée conçue et présentée par Laurent Valière.

Prochain Cabaret 42e rue : Flashdance et Les vivants et les morts

Dimanche 5 février au Carreau du Temple (Paris 3e) avec les troupes des comédies musicales

Visuels des spectacles "Les Vivants et les Morts" & "Flashdance" - .

Flashdance , mis en scène par Philippe Hersen

Avec Eka Kharlov, Julien Husser, Anaïs Delva, Cerise Calixte…

Au Casino de Paris à partir du 26 janvier

Les vivants et les morts mis en scène par Gérard Mordillat sur une musique de Hugues Tabar-Nouval.

Avec Esther Bastendorff, Odile Conseil, Camille Demoures, Lucile Mennelet, Hugues Tabar-Nouval, Patrice Valota, Günther Vanseveren, Benjamin Wangermée

Chœur SKB HARMONY

Au Théâtre du Rond-Point (Paris) à partir du 14 février

Réservation : ICI

