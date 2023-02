Richard Rodgers, l’autre roi de Broadway (3/3) : L’âge d’or de Broadway

Il se mettra même à écrire des paroles lorsque Oscar Hammerstein disparait pour l’adaptation avec Julie Andrews au cinéma de « La Mélodie du Bonheur ». Il travaillera ensuite avec d’autres paroliers comme Sheldon Harnick et Stephen Sondheim.

Richard Charles Rodgers (28 juin 1902 - 30 décembre 1979)

est un compositeur américain qui a travaillé principalement dans le domaine du théâtre musical. Avec 43 comédies musicales de Broadway et plus de 900 chansons à son actif, Rodgers était l'un des compositeurs américains les plus connus du XXe siècle, et ses compositions ont eu une influence considérable sur la musique populaire. Rodgers est connu pour ses partenariats d'écriture de chansons, d'abord avec le parolier Lorenz Hart, puis avec Oscar Hammerstein II. Avec Hart, il a écrit des comédies musicales tout au long des années 1920 et 1930, notamment « Pal Joey », « A Connecticut Yankee », « On Your Toes » et « Babes in Arms ». Avec Hammerstein, il a écrit des comédies musicales dans les années 1940 et 1950, telles que « Oklahoma ! », « Flower Drum Song », « Carousel », « South Pacific », « The King and I » et « The Sound of Music ». Ses collaborations avec Hammerstein, en particulier, sont célèbres pour avoir donné une nouvelle maturité à la comédie musicale de Broadway en racontant des histoires centrées sur les personnages et le drame plutôt que sur le divertissement léger du genre. Rodgers a été la première personne à remporter les quatre principales récompenses américaines dans le domaine du théâtre, du cinéma, de l'enregistrement et de la télévision - un Tony, un Oscar, un Grammy et un Emmy. En outre, il a reçu un prix Pulitzer, ce qui fait de lui l'une des deux seules personnes à avoir reçu ces cinq récompenses.

Richard Rodgers à partir de 1943 en 4 vidéos :

En 1951, pour Mary Martin, il compose « South Pacific »

Oscar Hammerstein présente la chanson de « South Pacific » : « You’ve got to be taught »

Julie Andrew en 1957 dans « Cinderella », comédie musicale en direct à la télévision

Une interview avec Richard Rodgers

Actualité

Au cinéma :

La Grande Magie, le film de Noemie Lvosky

En salle mercredi 08 février 2023

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés . Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…

Avec Denis Podalydes (charles), Sergi Lopez (Albert), Noémie Lvovsky (Zaïra), François Morel (Gabriel)…

Musique de Feu ! Chartterton

Écriture des chansons : Arthur Teboul, Florence Seyvos, Noémie Lvovsky

Au théâtre : La ballade de Souchon.

Jusqu'au 05 mars à la Comédie Française (Paris)

La Ballade de Souchon 22/23 F.Hennequin, E.Laristan, C.Zahonero, Y.Haller, C.de la Rüe du Can, D.Lebrun, F.Gillard, M.Serradell - Brigitte Enguérand

L’année 2023 marque les cinquante ans de carrière d’Alain Souchon, jalonnés d'une dizaine de Victoires de la musique depuis « La Ballade de Jim » en 1986 jusqu’à son dernier album en 2020, « Âme fifties ».

Souchon solitaire mélancolique ou Souchon nonchalant, Souchon si féminin et dandy séducteur, cet éternel adolescent pétri de doutes savoure ses succès à l’écart de la frénésie consumériste. Son parcours unique de flâneur charismatique irrigue cette Ballade conçue et mise en scène par Françoise Gillard: « J’ai désiré réunir un plateau inter-générationnel, précise-t-elle, composé de six comédiennes de la Troupe, accompagnées par deux musiciens et une musicienne. Je me suis rendu compte que tout le monde avait en tête une des chansons de Souchon, souvent rattachée à un moment de vie. Ce qui me touche le plus dans sa personnalité, c’est d’avoir ainsi traversé les époques, l’air de rien…»

Au gré de ce portrait sensible, les actrices-chanteuses dialoguent à bâtons rompus en se glissant dans les mots de Souchon, elles reprennent des tubes bien sûr, mais aussi des titres moins connus. Dans l’écrin du Studio-Théâtre, les souvenirs reviennent en mémoire et la vie, soudain, semble plus légère.

