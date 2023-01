Robert Carsen, le metteur en scène de "Cabaret", programme 42e rue.

« Le songe d’une nuit d’été » au festival d’Aix en Provence, « Alcina » à l’Opéra de Paris, « Rusalka » à l’Opéra Bastille, 35 ans de mise en scène dans toutes les capitales lyriques à travers le monde. Et puis quelques comédies musicales : « Candide », « Singin in the Rain » et « My fair Lady », au Théâtre du Châtelet, « The Beautiful Game » et « Sunset Boulevard » avec Andrew Lloyd Webber au Royaume Uni. Et maintenant « Cabaret » au nouveau Lido sur les Champs Elysées, le Lido 2. Il est metteur en scène demandé par les plus grandes scènes lyriques dans le monde. Robert Carsen programme 42e rue et nous parle des œuvres de comédie musicale et de théâtre musical qui l’ont marqué : de « Coco » de André Prévin avec Katherine Hepburn à « La persécution et l'assassinat de Jean-Paul Marat interprété par les détenus de l'asile de Charenton sous la direction du Marquis de Sade » mis en scène par Peter Brook.

La troupe de "Singin in the Rain" mise en scène par Robert Carsen au Chatelet en 2015 sur la 42e rue de France Musique

Actualité : Cabaret au Lido2Paris

Cabaret : une comédie musicale qui a transporté des millions de spectateurs à travers le monde

Créée à Broadway en 1966, la comédie musicale Cabaret naît dans un contexte économique compliqué pour les salles de spectacle new-yorkaises, avec des recettes en constante baisse. Mais grâce à l'acharnement du producteur Harold Prince, du compositeur John Kander et du parolier Fred Ebb, Cabaret reste à l'affiche pendant plus de 3 ans et 1165 représentations, devenant ainsi un des "musicals" les plus rentables de l'Histoire.

Lizzy Connoly interprète "Cabaret", extrait de Cabaret (musique de John Kander, paroles de Fred Ebb, orchestration de Thierry Boulanger). Extrait de « 42e rue fait son show », 5e édition, « Gene Kelly sur la 42e rue », enregistré et filmé en public le 19 décembre 2022, au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Une soirée conçue et présentée par Laurent Valière.

