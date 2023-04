"She Loves Me", l’autre succès des auteurs d' « Un Violon sur le Toit »

SHE LOVES ME (1963)

Elle m'aime, production originale de Broadway (1963) - Graphic House, Inc. (New York, NY)

1963 la dernière de l’innocence de Broadway. Le président Kennedy n’a pas encore été assassiné, les Beatles n’avaient pas encore envahi l’Amérique. She loves me qui célèbre en ce mois d’avril ses 60 ans, était une pure romance, adaptée d’une pièce hongroise tellement bien écrite de 1937 qu’elle est adaptée plusieurs fois. Au cinéma par Ernst Lubitsch, avec James Stewart, La Boutique au coin de la rue, par Nora Ephron avec Tom Hanks en 1998 dans Vous avez un message, en film musical avec Judy Garland en 1949 et, en 1963 en comédie musicale sur scène par l’auteur de la comédie musicale Cabaret Joe Masteroff, et les compositeurs de Un violon sur le toit Jerry Bock et Sheldon Harnick. Je vous propose aujourd’hui de revisiter cette œuvre drôle et touchante autour de deux employés d’une parfumerie qui se détestent parfaitement sans savoir qu’ils échangent par ailleurs une magnifique correspondance amoureuse grâce à une petite annonce.

SHE LOVES ME EN 5 VIDEOS :

Barbara Cook chante Ice Cream

Ruthie Henshall : Will he like me (Londres, 1993)

Gavin Creel et Jane Krakowski : Ilona (2016)

She loves me aux Tony Awards en 2016

Lauren Van Kempen en concert dans 42e rue

PROCHAIN CABARET 42e RUE

DIMANCHE 28 MAI

Carreau du Temple - Paris 3e

Les Deux Grandes Dames : Melissa Errico et Isabelle Georges - DR

« Les deux grandes dames ». Création en direct du premier spectacle en duettiste de la comédienne et chanteuse de Broadway Melissa Errico , et de Isabelle Georges . Elles se sont rencontrées sur le plateau de « 42e rue fait son show ».

