Spéciale 600e : " Les Grosses Têtes de la Comédie Musicale "

Les grands auteurs et compositeurs passés par 42e rue, de Andrew Lloyd Webber (Le Fantôme de l’opéra) à Mel Brooks (Les Producteurs, Frankenstein Jr), de Stephen Sondheim (Sweeney Todd) à Damien Chazelle (La La Land).

Pour cette 600ème émission, Laurent Valière reçoit les 6 grosses têtes de la comédie musicale en France

Les grosses têtes de la comédie musicale en France © Radio France - Dorian vincenot

Alexis Michalik, metteur en scène du succès " Les Producteurs "

Alain Boublil, les auteurs des « Misérables », plus gros succès à travers le monde

Alex Beaupain, compositeur des " Chansons d'amour "

Valerie Lesort qui va en décembre mettre en scène sa première comédie musicale " La petite boutique des horreurs " à l'Opéra Comique

Marie Oppert, jeune actrice qui a émergé au cours de ces années et vient d'intégrer la Comédie Française

Thomas Joly, qui mettra en scène à la rentrée " Starmania "

Durant une heure conviviale, ils partagent leurs choix musicaux et certains inédits, échangent sur leur passion commune et se posent mutuellement des questions sur ce genre à part, sous l’œil malicieux de Laurent Valière.

Choix de Valérie Lesort

La petite boutique des horreurs, musique de Alan Menken, paroles Howard Ashman

Dentist

Le voyage de Gulliver, musique Mich Ochowiak, Dominique Bataille, adaptation de Valérie Lesort

Choix de Alain Boublil

West Side Story, musique de Leonard Bernstein, paroles de Stephen Sondheim

Marie Zamora et Michael Ball : One hand one heart

Choix de Alex Beaupain

Jack's complaint. Extrait du film de Tim Burton, musique Danny Elfman

The nightmare before christmas

Choix de Marie Oppert

Annie, musique de Charles Strouse, paroles de Martin Charnin

Marisha Wallace : Tomorrow

Choix de Alexis Michalik

All that jazz, BOF

Ben Vereen et Roy Scheider : Bye bye love

Choix de Thomas Jolly

Starmania (version 1989) musique Michel Berger, paroles de Luc Plamandon

Rejane Perry et Renaud Hantson : Duo d'adieu (Ziggy et Marie Jeanne)

42e rue fait son show 2020

Orchestre de 42e rue dirigé par Patrice Peyriéras

Benoit Cauden : je voudrais être un producteur

Prochain Cabaret 42e rue

Dimanche 5 juin au Carreau du Temple

Avec les troupes de :

« Elisabeth », comédie musicale rock autour de Sissi L’Impératrice, première francophone cet été au festival Bruxellons de ce grand succès venu d’Allemagne

« Oh La La Oui Oui », revue de Emmanuelle Goizé et Gilles Bugeaud, à l’affiche à Paris au Théâtre de Passy

« Un soir de reveillon », comédie musicale proposée par la Compagnie Les Brigands cet été au Festival de Saint-Céré

« Carmen Street », Carmen revisité façon comédie musicale hip hop à l’Arenice de Cergy Pontoise du 1er au 3 juillet avec 300 artistes sur scène.

