Stephen Sondheim selon Cyrille Aimé

En 2019, la française Cyrille Aimée revisitait au Birdland de New York l’œuvre de Stephen Sondheim devant un compositeur retourné qui avouait dans la loge à la sortie du concert avoir ressenti pour la première fois l’impression d’être un véritable compositeur. Cyrille Aimée avait choisi précieusement les titres du compositeur en s’intéressant d’abord aux paroles si personnelles de l’auteur avant de les adapter à sa formation jazz, composée de guitare, contrebasse et batterie. Née à Samois sur Seine, où est enterré Django Reinhardt, et où elle tombe sous le charme de la guitare manouche, Cyrille Aimée est partie aux Etats-Unis après avoir refusé de se laisser enfermé dans le carcan du répertoire de la Star Academy dont elle est pourtant finaliste. Elle habite à Brooklyn, se produit au Birdland, enregistre plusieurs albums avant de partir s’installer à la Nouvelle Orléans, et à la veille du confinement au Costa Rica. Entre temps, elle aura été choisie pour un concert hommage à Stephen Sondheim auprès de vedettes de Broadway comme Bernadette Peters et Jeremy Jordan, avec le jazz Jazz at Lincoln Center Orcherstra de Wynton Marsalis.

De retour en concert en France, avant de retrouver la salle mythique du Birdland à New York, Cyrille Aimée fait escale sur la 42e rue de France Musique et explore au micro de Laurent Valière le répertoire riche de Stephen Sondheim, auteur d’une vingtaine de comédies musicales révolutionnaires, ses rencontres avec l’auteur et sa façon de se réapproprier ses chansons. Elle interprète aussi en live un titre inédit.

Une émission préambule à une série de trois émissions « Il était une fois Stephen Sondheim » que consacrera Laurent Valière au compositeur du 23 janvier au 5 février dans « 42e rue ».

