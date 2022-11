Thomas Jolly programme 42e rue.

Au fil des années, les journalistes l’ont surnommé au choix « le Petit Prince » ou le « Peter Pan » du théâtre.

Thomas Jolly - Olivier Metzger/Moods

A 32 ans, en 2014, il électrisait déjà le festival d’Avignon en créant un spectacle de 18 heures auquel on assistait comme on regarde avidement tous les épisodes d’une série : « Henri VI » de William Shakespeare. Suivra l’esprit rock et les projecteurs lumineux de sa « traduction scénique » de Richard III de Shakespeare (il n’aime pas le mot « metteur en scène »). Puis des œuvres musicales : « Eliogabalo » de Francesco Cavalli à l’Opéra de Paris - en attendant son « Romeo et Juliette » de Gounod en juin, et le clair-obscur « Fantasio » de Jacques Offenbach à l’Opéra-Comique. Avec pour maître mot : le texte et le souci de « bien le faire entendre », et en finir avec ce qu’il appelle le « culturellement correct ».

Cet automne est son automne : non seulement, le président Emmanuel Macron l’a personnellement reçu durant une heure sous les dorures de l’Elysée pour lui confier la création des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques en 2024, - mais après trois ans de gestation, **il vient d’accoucher en public de sa première comédie musicale : une nouvelle adaptation 40 ans après sa création de « Starmania » – attention, il ne faut pas dire comédie musicale, mais Opera Rock selon le producteur du spectacle, fils de France Gall et Michel Berger.

Actualité

Starmania à la Seine Musicale.

Starmania, le célèbre Opéra Rock, créé par Michel Berger et Luc Plamondon il y a plus de quarante ans, revient enfin à Paris depuis le 25 novembre 2022 et en tournée dans toute la France

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



