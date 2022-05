Une histoire de l'Opéra Rock

Il y a la comédie musicale, il y a l’opéra, il y a le rock et il y a l’opéra rock. Un spectacle total dont le style musical perclus de guitare et basse électriques, de rythmiques puissantes permet souvent de raconter des histoires de monde futuristes, parfois post-apocalyptique, totalitaires, dangereuses, avec l’impossibilité de vivre à sa guise, où un peuple persécuté ou opprimé tente d’échapper aux contraintes technologiques, avec les menaces écologiques et les manipulations du pouvoir.

Aujourd’hui, nous passons l’émission avec l’un des meilleurs spécialistes de la comédie musicale en France. Jelery. Longtemps professeur dans les écoles de comédies musicales comme l’AICOM et auteur de deux ouvrages, dont l’un vient de paraître « Opera rock, mensonges et vérités ».

Bibliographie

Opera rock, mensonges et vérités par Jelery

Editions : Belson

Quelques vidéos marquantes de l’histoire de l’opéra rock

Tommy en 1993 à Broadway par Les Who

Starmania, opéra rock français (1979)

Jesus Christ superstar avec Tom Legend

Rent, de Jonathan Larson (1996)

Elisabeth, de Michael Kunze et Sylvester Levay

Prochain cabaret West Side Story de Leonard Bernstein

Dimanche 8 avril au Carreau du Temple, 2 rue Perrée (Paris 3)

West Side Story - Opéra National du Rhin

Avec les chanteurs de la nouvelle production de l’ Opéra National du Rhin

Amber Kennedy (Anita), Madison Nonoa (Maria), Michael Schwitter (Tony), Bart Aerts (Riff), Thomas Bernier (Action), Maxime Pannetrat (A-Rab), Léo Gabriel (Baby John), Antoine Beauraing (Snowboy), Zoltan Zmarzlik (Big Deal) et Manon Parmentier au piano

Réseaux sociaux