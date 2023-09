J'veux du tube ! 100 ans de comédie musicale à la française

La comédie musicale à la française est fille d’abord des opéras bouffe de Jacques Offenbach et d’Hervé. Si des compositeurs vénérables comme Reynaldo Hahn et André Messager se sont essayés à l’exercice, les années 20 ont surtout connu le succès des opérettes jazz de compositeurs de chansons comme Maurice Yvain ou Vincent Scotto. Viendront après-guerre les opérettes exotiques de Francis Lopez et Luis Mariano, et d’autres compositeurs de chansons comme Marguerite Monnot, auteur de "L’hymne à l’amour" d’Edith Piaf se mettront au genre avec "Irma la Douce". Dans les années 60, ce sont les chanteurs comme Gilbert Bécaud, qui testent le genre. Enfin, les années 70, dans la foulée de "Hair" et "Jesus Christ Superstar à Broadway", voient l’arrivée d’une nouvelle génération de compositeurs pop qui réalisent que leur art permet de créer des œuvres théâtrales ambitieuses, comme "Les Misérables" de Claude Michel Schonberg et Alain Boublil ou "Starmania" de Michel Berger et Luc Plamandon. Après des années 80 moribondes, la comédie musicale retrouve la faveur du public après le succès de "Notre Dame de Paris". Les années 2000 connaissent un foisonnement, de "Roméo et Juliette" aux "Dix Commandements". Le succès de "Starmania" cette année 2023 signe un nouveau départ pour les comédies musicales qui se bousculent au portillon en cette rentrée. Le genre peut encore devenir un jackpot pour les producteurs qui sont plus nombreux à l’investir. On attend pour cette saison "Molière l’opéra urbain" mais aussi l’année prochaine "Manon des sources" et "La Haine" en comédie musicale. Dans cette première émission de la saison, nous retracerons 100 ans de comédie musicale où le tube était roi et faisait le succès des œuvres.

Comédie musicale Les Misérables (extrait) de l'émission 42e rue La fête à Claude Michel Schönberg - Rose Laurens "j'avais rêvé d'une autre vie" (Fantine) . Enregistrée dimanche 7 décembre 2014.

Actualité : quelques-unes des comédies musicales françaises à l’affiche cette saison à Paris et en France

Molière l’opéra urbain à partir du 7 novembre 2023, en tournée dans toute la France

Le Soldat Rose au Grand Rex du 20 octobre au 5 novembre 2023

Notre Dame de Paris 25 ans à partir du 15 novembre 2023 au Palais des Congrès de Paris

Notre Dame de Paris - Alessandro Dobici

Les Dix Commandements en tournée dans toute la France à partir du 09 mars 2024

Les 120 Commandements, l'envie d'aimer - .

Les Rouliers Rouges Salle Pleyel à Paris les 8, 9, 10 février 2024 et en tournée dans toute la France

Notre prochain Cabaret 42e rue

Dimanche 17 septembre 2023, rendez-vous au Carreau du Temple / 2 rue Perrée 75003 Paris pour notre premier concert live intitulé « En revenant d’Avignon » : notre sélection de spectacles musicaux présentés au Festival Off d’Avignon.

Une opérette à Ravensbrück | Virginie et Paul | Jonasz au grenier - .

Nous recevrons les troupes de :

« Une opérette à Ravensbrück » de Germaine Tillion par la compagnie Nosferatu avec Solène Angeloni, Angeline Bouille, Isabelle Desmeros, Barbara Galtier, Claudine van Beneden, Raphael Fernandez et Grégoire Beranger.

« Virginie et Paul » de Jacques Mougenot et Hervé Devolder avec Carole Deffit, Jacques Mougenot, Fabian Richard, et les musiciens Patrick Villanueva (piano), Benoit Dunoyer de Segonzac (contrebasse) et François Chambert (saxophone et flûte).

« Jonasz au grenier » : de Franck Harscouët (chansons de Michel Jonasz) avec Amala Landré, Malaurie Duffaud et les musiciens : Christophe Houssin au piano, Caroline Lasfargues (1er violon), Elena Rubino (2nd violon), Marion Leray (alto), Clio Erte (violoncelle).

Pour réserver vos billets : Maison de la Radio et de la Musique : ICI

