Wayne Cilento recrée Dancin’, la première revue danse de Bob Fosse (la saison à Broadway 2/4)

Cette saison, Wayne Cilento a recréé 45 ans plus tard cette revue et nous explique l’art de Bob Fosse.

En 1978, Bob Fosse, l’un des très grands chorégraphe de Broadway au style à la fois heurté, parfois anguleux, souvent provocateur. A qui l’on doit notamment la comédie musicale "Chicago" et les films "Cabaret" et "Que le spectacle commence", monte sa propre revue à Broadway.

Ca s’appellera « Dancin’ ». 16 garçons et filles enchainent les numéros dans des styles musicaux et des styles de danses différents sur des musiques préexistantes, de Jean Sebastien Bach à Louis Prima, d’Edgar Varèse à Neil Diamond. Ce spectacle n’avait jamais été remonté depuis. L’un de ses danseurs, Wayne Cilento a décidé cette saison de le recréer à Broadway. Avec toujours 16 danseurs, dans un décor nu et de grands écrans vidéo. Je vous propose de découvrir ce spectacle méconnu de Bob Fosse en compagnie de Wayne Cilento, que les plus aguerris connaissent forcément, car il fut auparavant de la création de la fameuse comédie musicale "A Chorus Line". En 1975, une œuvre… sur les danseurs. Qui racontent pourquoi ils ont choisi ce métier, et pourquoi il est dur. C’est lui qui avait créé le rôle de Mike, le jeune danseur qui accompagne sa sœur au cours de danse et qui se dit qu’il peut faire pareil.

Publicité

DANCIN’ EN VIDÉOS

Le final du spectacle

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Dancin' Man" de Bob Fosse's Dancin' à Broadway

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

The Dancers de Bob Fosse's Dancin' Perform "Big Noise de Winnetka

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sing Sing Sing

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Wayne Cilento dans "Big Deal" en 1986

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

" Dancin’ " en 1978 aux Tony Awards

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Wayne Cilento : I Can Do That dans "A Chorus Line*"* (1982)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Site du spectacle Dancin’ : https://www.dancinbway.com/

A VOUS DE JOUER

Gagnez vos places le lundi 12 juin au Casino de Paris pour Les Trophées de la Comédie Musicale 2023

Trophées de la Comédie Musicale - DR

Pour les remporter, répondez à la question posée par Laurent Valière avant mercredi midi. Le gagnant sera désigné par tirage au sort.

Pour jouer : ICI

Créés en 2017, Les Trophées de la Comédie Musicale sont des récompenses artistiques décernées à l’occasion d’une cérémonie annuelle

Les Trophées de la Comédie Musicale annonceront les lauréats et célèbreront leurs 5 années d’existence. Cinq ans que Les Trophées fédèrent autour de cet art pluridisciplinaire et participent activement au développement de la comédie musicale en France

En savoir plus : https://www.tropheesdelacomediemusicale.fr/fr/

ACTUALITE

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dimanche 4 juin à 15h au Publicis cinéma - 129 av des Champs Elysées – Paris en présence des réalisateurs

Jeanne et le garçon formidable (1998)

Un film de Olivier Ducastel et de Jacques Martineau

Avec Virginie Ledoyen, Mathieu Demy, Jacques Bonnaffé

Pour ce deuxième rendez-vous, Rémy Batteault vous propose de célébrer les 25 ans d'une comédie musicale française, en avant-première. Premier film du duo Olivier Ducastel/Jacques Martineau, emmené par une très belle distribution, une musique splendide de Philippe Miller, ce film traite sans nulle désinvolture, mais avec grâce et sensibilité, la question du sida. Il met en scène Jeanne, jeune femme qui n'arrête de courir que lorsqu'elle rencontre Olivier, et leur amour contrarié par la maladie. Reflet d'une époque, mais aussi manifeste qui n'a rien perdu de sa force, il est grand temps e voir ou revoir cette œuvre sensationnelle.

Jeanne et le garçon formidable au cinéma le 14 juin

nne et le garçon formidable - MALAVIDA Films

Prochain Cabaret 42e rue

Dimanche 11 juin 2023

Rendez-vous au Carreau du Temple / 2 rue Perrée 75003 Paris

« West Side Story » en français au Festival Bruxellons | « West Side Story » au Châtelet | « Hedwig and the Angry Inch » au Festival d’Avignon - .

Avec :

La troupe de la première adaptation française de « HEDWIG AND THE ANGRY INCH » de John Cameron Mitchell en avant-première de leur spectacle au Festival d’Avignon

Brice Hillairet, (Hedwig) comédien chanteur

Anthéa Chauviere, (Yitzhak) comédienne chanteuse

Raphael Sanchez, piano, voix

Lucie Wendremaire, batterie, voix

Lucie Wendremaire, batterie, voix

Antonin Holub, violon, voix

Louis Buisson, guitare, voix

En avant première de « WEST SIDE STORY » au Chatelet à l’automne

Jadon Webster (Tony)

Julie Delbart, piano

WEST SIDE STORY en français (première) adapté tout en français et présenté cet été au Festival Bruxellons à Bruxelles

Romina Palmeri (Maria)

Kaplyn (Toni)

Marina Pangos (Anita)

Julie Delbart, piano

RESERVATION : ICI

RESEAUX SOCIAUX

Nous sommes sur Twitter , Facebook et Instagram

RETROUVEZ TOUTES LES VIDEOS DE 42e RUE SUR NOTRE YOU TUBE

· https://www.youtube.com/hashtag/42erue