Pour sa brochure de saison, la Monnaie de Bruxelles a misé sur l'intelligence artificielle

L'initiative a de quoi interloquer. Et c'est l'objectif, alors que la saison 2023-2024 de la Monnaie de Bruxelles invite à questionner notre rapport au destin, à la création et au champ des possibles. Le directeur, Peter de Caluwe, a décidé de confier la confection de la brochure - tout du moins en partie - à deux logiciels d'intelligence artificielle : Dall-E et ChatGPT, qui permettent respectivement de générer des images et des textes à partir de consignes. "En tant qu'humains, sommes-nous condamnés à être les jouets du destin ? Ne pouvons-nous pas nous rebeller contre cette prédétermination et écrire notre propre histoire ?", questionne notamment la plaquette de la maison d'opéra belge.

Une interrogation d'actualité, à un moment où le recours de plus en plus effréné aux intelligences artificielles fait débat . "Comme chaque année, j'ai tenu une réunion avec notre équipe de communication. Recourir à l'intelligence artificielle, c'était leur proposition" , raconte Peter de Caluwe, joint par France Musique : "J'ai trouvé l'idée bonne, car elle correspondait à la thématique de notre saison, axée autour du destin et des possibles."

"Les images ont été réalisées en entrant des mots-clé dans le logiciel Dall-E. Nous avons entré des indications sur les thématiques, la production, l'atmosphère...", explique Peter de Caluwe. Après avoir écrit une description de l'image souhaitée dans le logiciel, ce dernier a proposé trois ou quatre illustrations, dont seulement une fut retenue. Et c'est assez bluffant. Trois femmes, semblant tout droit sorties d'une toile de Botero, illustrent Le Conte du Tsar Saltane. Une statue hurlante, au visage difforme, annonce la création Cassandra, et deux plongeurs affublés de vestes dorées introduisent L'Or du Rhin de Wagner. "Il suffit de changer un mot dans la consigne pour que l'image change, les possibilités sont infinies", poursuit Peter de Caluwe : "Les opéras déjà existants étaient plus faciles à illustrer, car il existe déjà toute une imagerie les concernant. Pour les nouvelles productions, comme Cassandra, ça a été plus compliqué."

Textes automatiques

La Monnaie a également fait appel au logiciel ChatGPT, qui élabore quant à lui des textes à partir de consignes. Comment, par exemple, résumer Turandot de Puccini ? Réponse de ChatGPT : "Turandot est inspiré d’une légende chinoise. L’opéra présente une variété de personnages hauts en couleur et des rebondissements passionnants. Turandot est un exemple classique de l’opéra italien dans sa forme la plus grandiose et la plus dramatique, et reste une œuvre populaire et durable du répertoire lyrique." Pas faux, certes, mais pas très original ni exaltant. Dans la brochure, Peter de Caluwe complète donc les descriptions par des commentaires : "Voilà une nouvelle fois un résumé correct... si l’on s’en tient à une lecture traditionnelle."

L'intelligence artificielle ne peut ainsi qu'être complétée par une contradiction humaine : "C'est comme si on nous livrait une partition. À nous, ensuite, de la questionner et de l'interpréter avec pertinence", souligne le directeur. La Monnaie mettra-t-elle à nouveau, lors des prochaines saisons, ses brochures entre les mains de l'intelligence artificielle ? Réponse de Peter de Caluwe : "Il s'agit seulement d'un essai, il n'est pas prévu que cela devienne une habitude à la Monnaie de Bruxelles." Soulagement chez les graphistes.