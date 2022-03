Pour sa saison 2022-2023, l'Opéra de Paris met à l'honneur les maestras et metteuses en scène

L'Opéra de Paris va confier trois des six nouvelles productions lyriques prévues pour la saison 2022-2023 à des metteuses en scène, fait rarissime dans l'histoire de l'institution. Invitées pour la première fois à l'Opéra, la Britannique Deborah Warner, l'Américaine Lydia Steier et l'Argentine Valentina Carrasco se sont vu confier respectivement la mise en scène de Peter Grimes de Benjamin Britten, Salomé de Richard Strauss et surtout le très attendu Nixon in China, opéra phare de John Adams, qui entre au répertoire. L'œuvre sera dirigée par Gustavo Dudamel.

La nouvelle saison, dévoilée ce mercredi matin au Palais Garnier, met en avant aussi davantage de cheffes d'orchestre. L'Italienne Speranza Scappucci dirigera Les Capulet et les Montaigu de Bellini, l'Australienne Simone Young sera à la baguette pour Salomé et l'Allemande Joana Mallwitz pour Peter Grimes. "C'est un enjeu essentiel pour l'Opéra de Paris (...) il est important de promouvoir et faire rayonner les talents, dont les femmes", affirme à l'Agence France Presse le directeur de l'institution, Alexander Neef. "Leur regard, leur exigence nous promettent des spectacles exceptionnels", a-t-il ajouté, en référence aux invitées de la saison prochaine.

Publicité

Hamlet, Roméo et Juliette, Ariodante...

Autres nouvelles productions, le rare Hamlet d'Ambroise Thomas, confié au très sollicité metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski, le Roméo et Juliette de Gounod selon une version de Thomas Jolly et Ariodante de Haendel, qui sera signé du Canadien Robert Carsen.

Côté danse, plusieurs entrées au répertoire, dont The Dante Project de Wayne McGregor (musique de Thomas Adès), une co-production avec Royal Opera House où cette chorégraphie a été présentée en octobre, le ballet Mayerling (1978) de Kenneth MacMillan, qui avait été annulé en 2020 pour cause de pandémie, ou encore Kontakthof de Pina Bausch.

La directrice de la danse, Aurélie Dupont, qui depuis sa nomination en 2016 fait des commandes à la nouvelle génération de chorégraphes contemporains, fait appel au Norvégien Alan Lucien Oyen et l'Américaine Bobbi Jene Smith pour les deux créations de la saison, et invite un collectif danse-théâtre venu de Bruxelles, Peeping Tom.

Un grand ballet académique, le Lac des Cygnes, est au programme et une soirée hommage sera consacrée à l'ex-star française de la danse Patrick Dupond, décédé en 2021.