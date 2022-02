"Pour une République de la Musique" : les syndicats interpellent les candidats à la présidentielle

Pour une "République de la Musique". À deux mois de l'élection présidentielle, tel est l'appel lancé ce mercredi par l'association "Tous Pour La Musique" (TPLM), qui regroupe l'ensemble des représentations professionnelles de musique en France. Car pour 70% des Français, la musique devrait avoir une place plus importante dans les politiques culturelles, souligne un sondage Elabe commandé par l'association. Les acteurs et les syndicats souhaitent ainsi interpeller les candidats en lançant un manifeste et une grande campagne, intitulée #musique2022. L'objectif est de mettre la musique au cœur des programmes et des agendas politiques, autour de treize propositions.

Cela passe d'abord par la transmission. Plus de sept sondés sur dix estiment que l'enseignement de la musique est insuffisant en France. D'où plusieurs propositions : un "Pacte pour le Savoir Musical" à l'école, afin que que chaque élève ait accès à l'apprentissage musical. Inclure, en ce sens, les innovations numériques dans la pratique et l'enseignement de la musique. Puis, lors des études supérieures, un "Erasmus de la musique", qui faciliterait les échanges européens entre les étudiants et les universités.

"Musique du quart d'heure" et label "Communes musicales"

Se pose aussi l'enjeu de la proximité, car il existe des "déserts musicaux", alerte l'association. "Tous Pour La Musique" plaide pour des États Généraux de la Musique dans les Territoires, pour une "meilleure cohérence et efficacité des politiques publiques". Elle suggère une "Musique du quart d'heure" : à moins de 15 minutes de chez soi, pouvoir accéder à un lieu d'écoute, d'enseignement ou d'achat de la musique.

Sans oublier la création d'un label musical pour les communes, sur le modèle des "Villes fleuries", qui inciteraient les mairies à prendre des mesures. "Cela peut être par exemple une initiative festivalière", explique à France Musique Sébastien Justine, directeur du syndicat Forces Musicales, qui représente les maisons d'opéra et les orchestres : "Il y a évidemment besoin d'aménagements, car beaucoup de salles ne sont pas aménagées pour recevoir toutes les disciplines musicales. Il est nécessaire de mobiliser toutes les ressources pour que la musique puisse accéder au citoyen le plus simplement possible."

Défendre les artistes et faire revenir le public

Les artistes ne sont pas en reste. Les professionnels réclament un renforcement du modèle social des métiers de la musique, une promotion accrue de l'égalité femme/homme dans l'industrie musicale, la défense des auteurs, de la création et de la diversité musicale, ainsi que l'accentuation du "rayonnement à l'international de la production musicale française et francophone".

Enfin, il s'agit de ramener les Français dans les salles de concerts et les festivals, après la pandémie. "La première mesure, c'est qu'il n'y ait plus d'arrêt de nos activités, que l'on puisse enfin s'installer dans une reprise durable et pérenne", nous indique Malika Séguineau, directrice générale du Prodiss, le syndicat national du spectacle musical et de variété. "Et ensuite, quand la profession lancera une grande campagne de retour aux spectacles avec l'annonce de toutes les dates et tous les festivals, que les candidats à la présidence s'en emparent. Qu'ils soient un relais et un soutien aux côtés du secteur, qui lui a été un soutien durant cette période parce qu'il a joué le jeu de tous les dispositifs." Selon le sondage commandé par l'association, près de deux tiers des Français déclarent fréquenter moins qu'avant les lieux de musique par crainte sanitaire.

