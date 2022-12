Pourquoi chantons-nous à Noël ?

Le sapin est décoré, les cadeaux sont emballés, le vin chaud infuse, mais n’oublions pas les chants de Noël ! Qu’elle soit religieuse ou populaire, la chanson est une tradition inébranlable des fêtes de fin d’année.

S’il est impossible de déterminer une origine précise, il est certain que la fin de l’année a été célébrée en chansons depuis des millénaires. Jadis, ce ne sont pas des chants de Noël que l’on entonnait, mais plutôt des chansons païennes lors des célébrations du solstice d'hiver, jour le plus court de l'année situé vers la fin du mois de décembre.

Publicité

Voici une petite histoire des différentes traditions musicales des célébrations de fin d’année !

Les fêtes de fin d’année, une tradition depuis la nuit des temps

Les fêtes de fin d’année que l’on connaît aujourd’hui s'inspirent donc d’une variété de traditions diverses et anciennes, tant des cultures païennes romaines que celtiques et nordiques. Ces différentes cultures de l'hémisphère nord partagent toutes un rite annuel, une grande célébration pour marquer la fin de l’année et le solstice d'hiver.

Avant l'arrivée du christianisme, les Romains organisaient déjà des festivités similaires à la même époque. Et bien avant les Romains, ces longues nuits froides étaient déjà l’occasion des fêtes du feu au Pays de Galles et dans tout le monde celtique.

« On chante à Noël depuis toujours, et même avant que cela s'appelle Noël ! nous confie Sofi Jeannin, mezzo-soprano et chef de chœur suédoise, directrice musicale de la Maîtrise de Radio France et des BBC Singers. Il y a, à mon avis, un besoin presque universel de se retrouver dans ces moments, disons, cosmiques ou même telluriques, c’est-à-dire le solstice d'hiver. Alors qu’une année arrive à sa fin et qu’un autre cycle qui commence, ce sont des choses qui ont toujours été célébrées, que ce soit dans des traditions populaires qui n'ont rien à voir avec quelconque religion, tout comme dans les différentes spiritualités dans le monde », ajoute Sofi Jeannin.

Le solstice d'hiver est une période importante dans la vie des cultures païennes et principalement chez les populations agricoles qui célèbrent l'hiver pour marquer la fin de la récolte annuelle. Cet arrêt pendant l'hiver est ainsi l’occasion de se consacrer à l’adoration de leurs différents dieux avec leur famille et ceux qui les entourent.

Mais ce solstice d’hiver annonce également l’approche du printemps et la renaissance tant attendue de la vie et de la nature. « D'ailleurs chez nous en Scandinavie on appelle Noël « Jul », d’où le mot « Yule » en anglais. Et « Jul », ça veut dire roue. Cela vient vraiment de la tradition païenne de fêter la fin de l'année et de se retrouver autour du solstice d'hiver, de célébrer un cycle qui recommence. Et le mot « Carol » [des Christmas Carols, ndlr] viendrait potentiellement du mot français « carole », qui est une danse ancienne où les danseurs tournaient en rond en se tenant la main », précise Sofi Jeannin.

Si ces célébrations varient selon les différents pays, elles partagent néanmoins de nombreuses similarités. Au cours de l’antiquité romaine, de grandes fêtes se déroulent lors de la semaine du solstice d’hiver, surnommées les saturnales, honorant le dieu agricole Saturne. Ces dernières sont à l’origine de nombreuses traditions que nous associons maintenant à Noël, telles que les chansons, les couronnes, les bougies, les festins, les cadeaux et la décoration avec des plantes vertes, dont le houx et le gui.

Les premières tribus germaniques pratiquent une tradition similaire de célébrations hivernales tout au long du solstice d'hiver, cette fois pour honorer le dieu Odin. Quant à la tradition du porte-à-porte en chantant, celle-ci vient d'une ancienne tradition païenne appelée le « wassailing », de l'expression anglo-saxonne « waes hael » (« bonne santé »). Chaque année, les chanteurs ou « wassailers » parcourent le village dans l’idée de chasser les mauvais esprits, de souhaiter la bonne santé aux arbres dans l’espoir d’une prochaine récolte fructueuse.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le Christianisme à la conquête des fêtes païennes

Alors que le christianisme se répand à travers l'Europe au début de l'ère chrétienne, les missionnaires découvrent les différentes sociétés à travers l’Europe aux rites et croyances variés. En accompagnant les célébrations païennes du solstice d'hiver des différentes cultures européennes, l'église chrétienne s’arroge progressivement de ces festivités populaires pour les transformer et les intégrer à son propre rite religieux, en y associant un nouvel élément : la naissance du Christ.

Mais pour la religion chrétienne, il n'est pas évident que la fête de Noël ait lieu fin décembre. La Bible ne donne aucune date pour la naissance de Jésus, et il est théorisé qu’elle serait plutôt au printemps, d’où la présence des bergers et des moutons dans l'histoire de la Nativité. Mais au quatrième siècle après J.-C., sous l’impulsion d’empereurs romains désormais chrétiens, les églises chrétiennes occidentales décident de célébrer Noël le 25 décembre, leur permettant d'incorporer leur célébration de la naissance du Christ aux saturnales et aux autres traditions païennes populaires hivernales. En s’appropriant et se fondant sur les cérémonies et les traditions profanes et païennes du passé, il est ainsi plus facile pour l’Église de convertir les peuples européens au christianisme.

La musique de Noël commence par les litanies, prières musicales de l'Église chrétienne pour célébrer l'anniversaire du Christ. C’est au XIIIe siècle que François d'Assise lance la tradition des chants de Noël. Souhaitant enseigner aux fidèles la naissance de Jésus à travers la musique, il ajoute des paroles religieuses à des airs populaires célèbres. La nouvelle tradition des chants de Noël voyage ensuite dans toute l'Europe, y compris en Allemagne où de nombreux chants sont écrits au XIVe siècle. De nombreux compositeurs ajouteront leurs propres œuvres lyriques au répertoire de Noël dont notamment Palestrina, Praetorius, Jean-Sébastien Bach, Britten et Ralph Vaughan Williams.

L’industrialisation des chants de Noël

De nombreux chants de Noël que nous connaissons aujourd’hui sont en réalité des mélodies des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment le chant Écoutez le chant des anges (écrit en 1739 par Charles Wesley), Adestes Fideles (écrit par le compositeur britannique John Francis Wade en 1743), Douce Nuit (composé en 1818 pour la messe de minuit en Autriche), Vive le vent (composé par le pasteur, compositeur et organiste américain James Lord Pierpoint en 1857).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À l’aube du XXe siècle, la grande majorité des chansons de Noël ont un caractère ouvertement traditionnel et religieux. Mais l'ère de la Grande Dépression aux États-Unis annonce l’arrivée d’une nouvelle vague de chansons de Noël. Dans le contexte de crise financière et dans un besoin d'argent, les chansonniers américains se mettent alors à écrire et vendre une immense quantité de chansons de saison, et notamment de Noël. C'est ainsi que sont nées bon nombre des chansons les plus célèbres dont White Christmas, Santa Claus is Coming to Town et Winter Wonderland.

Ne faisant plus ouvertement référence à la nature religieuse et sacrée de la fête de Noël, ces nouvelles chansons populaires fêtent davantage les aspects festifs et joyeux des fêtes de fin d’année dont le père Noël, l’échange de cadeaux, la nostalgie, les retrouvailles familiales et l’amour.

Si les fêtes hivernales ont beaucoup évoluées après plusieurs millénaires, l’esprit festif de se retrouver et de marquer la fin de l’année en musique reste un plaisir intemporel.