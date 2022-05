Préparez le Grand oral du Bac Spé Musique 2022

Les folles journées de Beaumarchais

Un horloger fils d’horloger, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais est un énergumène des Lumières ! Sa vie est une suite de folles journées... En deux mots, un homme libre !

Georges Sand, femme de combats

Fille d’un officier des armées impériales et d’une ouvrière de mode, George Sand met tout son cœur et son énergie à combatte l’inégalité. Elle se fond alors dans la liberté masculine pour défendre les valeurs d’Egalité, de Liberté et de Fraternité.

Nietzsche ou les errances d'un philosophe

« Je suis un voyageur et un grimpeur de montagnes, dit-il à son cœur, je n’aime pas les plaines et il me semble que je ne puis pas rester tranquille longtemps. (…) » Sur les pas de l’auteur d’Ainsi parlait Zarathoustra…

Stendhal et les sons de son âme

Toute sa vie, Stendhal a l’illusion d’être un musicien manqué s’étant dirigé fortuitement vers les lettres… Un soir de mai 1800 alors qu’il vient de franchir les Alpes au col du Grand Saint-Bernard, il découvre, émerveillé et séduit, l’Italie de ses rêves, et le monde de l’opéra...

Au rythme des années folles

Après le conflit, une génération nouvelle rêve d’un monde nouveau et proclame, « plus jamais ça » ! Une nouvelle période de légèreté et de distraction commence. Place aux Années folles !

Le Gospel ou le chant de l'espoir

Sur les bateaux des négriers qui les emmène vers le continent américain, des hommes, des femmes et des enfants chantent. Dans les champs de coton, de café ou de canne à sucre, ils chantent. Dans les églises, ils chantent. Chanter pour espérer, partager. Le Gospel ou le chant de l'espoir !

Le jazz et la Guerre froide

En 1945 les Etats Unis et l'URSS sont alliés contre l'Allemagne nazi. Pourtant très rapidement à la suite de la capitulation allemande, les relations se tendent entre les deux grands...

Chostakovitch/Staline : le duel

Chaque jour est menacé. Chaque nuit la dernière chez soi. Chostakovitch vit dans la peur permanente d'une visite à l'improviste des agents du KGB.

Mai 68 sur des musiques de film

Le vent de la contestation du mois de mai souffle aussi sur le festival de Cannes. Sous le tapis rouge, les pavés se soulèvent...

Le communisme s'est noyé dans le Rock'n'roll!

Les Beatles sont le symbole d’une jeunesse européenne qui sur des musiques pop rock a défié le monde occidental... Let it be !

