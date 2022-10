Pretty Yende faite officier des Arts des Lettres

Une jolie distinction pour la soprano, qui interprète en ce moment avec brio Pamina dans La Flûte Enchantée à l'Opéra de Paris. Pretty Yende a reçu ce mardi les prestigieux insignes d'officier des Arts et des Lettres. La cantatrice sud-africaine a été décorée par la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. "Quand on parle de vous, Pretty Yende, je dois dire que certains mots reviennent très souvent : impressionnante, généreuse, solaire, stupéfiante..." a égrené la ministre dans son discours, que France Musique s'est procuré. "Quand nous vous entendons chanter, nous sommes transportés dans une autre dimension."

"Vous êtes ici chez vous"

Rima Abdul Malak a évoqué la "bouffée de fraîcheur" ainsi que l' "authenticité" apportées par Pretty Yende au patrimoine lyrique, retraçant la carrière fulgurante de la soprano, qui, à 37 ans, se produit sur les plus grandes scènes internationales. "Nous sommes fiers et ravis de recevoir en France une immense artiste sud-africaine telle que vous. Les échanges culturels tissent des liens forts entre deux pays, et vous incarnez magnifiquement la relation d'amitié et d'engagement entre l'Afrique du Sud et la France. Vous êtes ici chez vous", a insisté la ministre.

L'ambassade d'Afrique du Sud en France n'a ainsi pas manqué de relayer la distinction sur son compte Twitter . Un "moment de fierté", écrit l'ambassadeur sud-africain. L'ambassadeur de France en Afrique du Sud a lui aussi félicité la soprano, soulignant son "talent unique" et son "incroyable parcours". Tout comme Jean-Philippe Thiellay, le président du Centre national de la musique (CNM).