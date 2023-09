Prison avec sursis pour Jérôme Pernoo, et interdiction d'enseigner à des mineurs pendant 10 ans

Silence de plomb, dans la 15e chambre du Tribunal de Paris. Du côté gauche de la salle, Jérôme Pernoo, un léger sourire sur le visage. À droite, les plaignants et leurs proches, fébriles. Des représentants du Conservatoire supérieur de Paris, l'ancien établissement de Jérôme Pernoo, sont aussi assis au premier rang. La juge entre, l'assemblée se lève, se rassoit, Jérôme Pernoo est appelé à la barre. "Je souhaite le climat le plus serein possible", prévient la juge, comme si elle redoutait d'avance des réactions épidermiques à l'annonce des décisions.

Relaxe pour les accusations de trois plaignants

Ce sont d'abord les relaxes qui s'enchaînent. Relaxe concernant la première plainte, celle d'une ancienne élève dont Jérôme Pernoo aurait notamment attrapé les seins lors d'une soirée, car "aucun témoin direct, uniquement indirects". L'impossibilité de prouver incontestablement les faits, ainsi que leur prescription, sera aussi au cœur des deux prochaines décisions. Un baiser forcé lors d'un voyage dans le Transsibérien, prescrit, et d'autres faits trop imprécis. Relaxe, donc, concernant les accusations d'un deuxième plaignant.

Publicité

La troisième plainte abordée est celle de Bruno Philippe, violoncelliste renommé, 30 ans aujourd'hui. Pour ce qui concerne une scène d'attouchement qui aurait eu lieu fin 2009-début 2010, "il n'y a aucun témoin des faits, ni du trouble de Bruno Philippe", note la juge. Des "éléments insuffisants", aussi, pour une baignade, incluant un "câlin débordant d'amour", en sous-vêtements, et des "corps collés l'un à l'autre". "Aucun élément suffisant" également pour un autre fait, qui se serait déroulé en septembre 2011, basé sur des "témoignages indirects". Quant à l'accusation de harcèlement sexuel, la juge note une "attitude ambiguë" de Jérôme Pernoo. "Source de confusion" pour celui qui, orphelin, considérait son professeur comme un "parent de substitution". Pour ce qui concerne les très nombreux SMS échangés, la juge pointe une "forme d'emprise affective, pas de harcèlement sexuel". Trop de "flou". Relaxe. Bruno Philippe se cache pendant de longues minutes la tête dans les mains.

"Coupable d'agression sexuelle"

Vient alors le cas du quatrième plaignant, qui dénonce lui une caresse au niveau de son sexe en 2005, à Londres, alors qu'il n'avait que 14 ans, qui l'avait plongé "en état de sidération". Le plaignant s'était confié dès l'année suivante à des proches, qui ont pu corroborer sa version des faits. Là aussi, Jérôme Pernoo avait une "emprise affective" sur l'adolescent, orphelin de père. "Jérôme Pernoo est donc considéré coupable de ces derniers faits d'agression sexuelle", conclut la juge. Elle note enfin "l'absence de remise en question" du professeur. Le jugement tombe : un an de prison avec sursis, l'invitation à effectuer un "travail d'introspection", l'interdiction, surtout, d'enseigner à des mineurs pendant 10 ans. Et l'inscription au Fijais, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Une peine globalement moins sévère que les réquisitions du procureur, qui avait demandé deux ans de prison dont un avec sursis, ainsi qu'une obligation de soins. "Même si j'aurais souhaité plus, je pense que la décision est juste, et prouve au moins pour l'un des plaignants le fait que cet homme, contrairement à ce qu'il dit depuis deux ans, est loin d'être blanc comme neige", confie Bruno Philippe, en larmes, à l'issue du jugement : "Son interdiction d'enseigner et son année de sursis me font dire que la démarche adoptée par les plaignants et les parties civiles a porté ses fruits".

"Jérôme Pernoo a été relaxé pour la quasi-totalité des faits pour lesquels il comparaissait", se félicite de son côté l'avocate du violoncelliste : "Il a été reconnu innocent de l’ensemble des accusations portées par d’anciens élèves de sa classe au Conservatoire de Paris (les faits reprochés se sont déroulés avant que Jérôme Pernoo ne rentre au CNSMDP, ndlr). La constitution de partie civile du Conservatoire a aussi été jugée parfaitement irrecevable." "La seule agression retenue par le tribunal, poursuit-elle, daterait d’il y a plus de 18 ans et aurait été commise en présence de témoins qui la démentent. Jérôme Pernoo en conteste l’existence. Il examinera avec son conseil la motivation adoptée dans le jugement."