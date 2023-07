Projets sacrifiés par la crise budgétaire : le syndicat Les Forces musicales réagit

La Force du destin de Verdi, La Mort de Cléopâtre de Berlioz, Macbeth Underworld de Dusapin, L’inondation de Joël Pommerat, Don Giovanni de Mozart… Tous ces ouvrages figurent dans un document publié ce mercredi 5 juillet par le syndicat professionnel Les Forces musicales qui représente les employeurs du spectacle vivant (opéras et orchestres). Cette programmation enthousiasmante ne recense malheureusement pas le meilleur des représentations à venir la saison prochaine, mais une série de 19 « rendez-vous promis, espérés et pourtant condamnés par la crise budgétaire que traverse le spectacle vivant ».

Cette « saison fantôme » , présentée comme une 52e proposition (hélas avortée) aux côtés de celles des 51 maisons adhérentes au syndicat Les Forces musicales, dénonce le « silence » observé en dépit des nombreuses alarmes lancées tout au long de cette saison. « Les maux sont connus tant ils datent : baisse ou stagnation des financements, accroissement du nombre de nos missions… Une équation devenue quasi impossible pour nos adhérents, désormais insoutenable sur l’autel de la crise inflationniste », souligne l’éditorial de la brochure.

Publicité

"La disparition de deux de nos maisons"

À l’appui de ce manifeste, une évaluation vertigineuse soutient que 150 000 spectateurs seront perdus au terme de cette saison fantôme – « l’équivalent en matière d’accueil du public de la disparition de deux de nos maisons ». En outre, 2000 emplois artistiques seraient supprimés, « soit des dizaines d’heures de travail en moins pour les intermittents et les techniciens et artistes non permanents. »

Chaque titre avorté est accompagné d’une déclaration d’un directeur d’une directrice ou d’un responsable de l’institution concernée couverte par l’anonymat. On y perçoit le « sentiment de malaise généralisé chez (les) directrices et directeurs d’établissements » évoqué par Aline Sam-Giao et Loïc Lachenal (présidente et vice-président du syndicat) dans un entretien croisé introductif. Et ceux-ci d’ajouter : les aides conjoncturelles débloquées par le gouvernement « ne pouvaient pas suffire dès lors qu’elles ne répondaient qu’à une partie seulement des crises que nous traversons ».

Toujours en quête de solutions pour maintenir la richesse de l’offre culturelle partout en France, les auteurs de ce manifeste alertent sur l’avenir de l’exception culturelle française : « quelle place veut-on accorder à la culture dans notre société ? » Les décisions des mois à venir donneront un éclairage sur la nature du tournant qui s’opère en matière de politiques culturelles.