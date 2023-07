Qu'est-ce que le Brevet de technicien des métiers de la musique (BTMM) ?

Le Brevet du Technicien des Métiers de la Musique (BTMM) est un diplôme équivalent au Baccalauréat et un des rares qui prépare les élèves à intégrer directement, s'ils le souhaitent, la vie professionnelle dans le milieu de la musique. Fondé il y a plus de 60 ans, initialement destiné aux disquaires, le cursus forme aujourd'hui à une panoplie large des métiers : ceux de la gestion de spectacle, en passant par la diffusion et de l'audiovisuel, jusqu'à la documentation, l"administration ou l'action culturelle.

Seulement trois établissements dispensent cette formation à une trentaine d'élèves par promotion sur toute la France : un seul établissement public, le Lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres , et deux établissements privés sous contrat, le Lycee Claude Daunot à Nancy et le Lycée Saint-Yves Sacré Coeur la Salle à Saint-Brieuc . S'il n'y a que très peu de places, elle est très reconnue par le milieu : les lycéens qui en sortent peuvent facilement trouver des opportunités professionnelles, ou continuer les études supérieures.

C'est ce que nous raconte William Manzoni, responsable de planification des moyens logistiques des productions musicales à la Direction de la musique de Radio France. Titulaire d'un BTMM, il est aujourd'hui tuteur aux nombreux stagiaires et membre du jury de soutenance de l'oral de fin de cursus. La force principale du BTMM, c'est le réseau, nous explique-t-il :

"On est beaucoup à continuer à soutenir la section. Nous sommes un jury d'anciens BTMM, tous encore dans le métier, dont l'objectif est d'identifier les jeunes qui veulent travailler. Quand on a les compétences et le tempérament, on a sa chance assez facilement. Au sein de mon métier, je prends des stagiaires tous les ans. On les forme, et très souvent on les récupère une fois leur brevet en poche."

Les stages en immersion

L'atout majeur du BTMM, ce sont les stages en immersion dans le milieu professionnel : quatre semaines en première et six semaines en terminale. L'occasion pour les élèves de se retrouver dans de grandes institutions, d'établir les premiers contacts avec le milieu et de commencer à se constituer un carnet d'adresses.

"Il y a une association d'anciens élèves qui se passe les coordonnées des contacts susceptibles d'accueillir les stagiaires, explique Marie-Christine Ferdinand, attachée de production à France Musique. Cela permet surtout de découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas, parce que la plupart du temps, les jeunes veulent rentrer à Radio France pour être ingénieur.e du son, c'est un peu le métier qui fait rêver, qu'on idéalise, abonde William Manzoni. Or il existe plein d'autres métiers qui permettent de rester dans ce milieu, avec un diplôme équivalent au bac. C'est une valeur ajoutée pour un lycée."

Des stagiaires issus du BTMM sont en effet nombreux à tous les étages de Radio France, et dans tous les métiers. Mais il n'y a pas que Radio France, précise Matthieu Roy, enseignant au BTMM de Sèvres. "Nous avons des stagiaires en régie à la Philharmonie de Paris, en action culturelle à l'Orchestre national d'Île de France, au Théâtre des Champs-Elysées, au Centre de Musique Baroque de Versailles, au Théâtre de Paris... Toutes les grandes structures sont dans notre carnet d'adresses."

Des stages "très productifs qui forment vraiment au métier que les stagiaires veulent faire grâce à l'accompagnement des anciens élèves", ajoute William Manzoni.

Des débouchés très variés

À l'issue de leurs études, les élèves présentent l'examen final devant les professionnels des différents secteurs dans lesquels ils ont fait leurs stages. William Manzoni siège depuis plusieurs années dans le jury : "Suite à la session de cette année, certains élèves ont déjà eu des propositions en matière d'embauche, notamment dans le domaine de la régie d'orchestre, de plateau, de lumière, qui sont nos secteurs les plus porteurs en termes de débouchés directs."

Une première expérience professionnelle qu'encadre souvent Vincent Lecocq, régisseur général de production musicale à la Direction de la musique à Radio France. Il est lui aussi ancien BTMM, dans le métier de la régie d'orchestre depuis 35 ans. Ses journées ne se ressemblent pas, raconte-t-il :

"On est en rapport avec les musiciens, avec le chef d'orchestre... Le régisseur général coordonne toute la préparation en amont d'un concert, s'occupe des plannings, des réservations, des instruments, du personnel aussi. Il m'est arrivé même de tourner les pages pour les pianistes. Ici, à Radio-France, il y a un très grand parc instrumental dont je m'occupe pour les deux orchestres et des ensembles invités. Je gère aussi la location des pianos pour les artistes invités, des tournées à l'étranger, des demandes pour les enregistrements... Je suis le premier arrivé le matin pour accueillir tout le monde, même les techniciens, et dernier à partir, "plaisante-t-il.

Dans l'équipe de Vincent se trouve Paul, qui a eu son BTMM à Saint-Brieuc en 2013. Il est intermittent du spectacle et travaille comme machiniste et régisseur d'orchestre. Il est régulièrement engagé à Radio France, mais également par l'Ensemble Intercontemporain, le Pôle Supérieur Boulogne-Billancourt, le Théâtre de l'Odéon, le Théâtre de Chaillot, le Théâtre de la Ville et l'Opéra-Comique. "J'installe l'orchestre, le mobilier et les instruments, et je gère les changements de disposition en fonction de l'effectif. C'est le métier de l'ombre." Enormément de gens qui sortent du BTMM se lancent directement dans l'intermittence en devenant garçon d'orchestre ou régisseur, raconte Paul. Moi, après mon diplôme, j'avais encore envie de me former. J'ai fait deux années de licence de musicologie, et après j'ai fait une licence professionnelle en régie d'orchestre."

Marie a choisi de s'orienter vers les métiers de la radio. "Ma petite idée, c'était faire de la musicothérapie, compléter avec un diplôme de psychologie et combiner les deux, ou alors travailler en lien avec les orchestres. Avant d'intégrer la section, Marie avait fait plusieurs années du violon au conservatoire. J'étais déjà fascinée par les partitions, à l'école j'avais accès à des partitions d'orchestre pour la première fois, et à une telle richesse de disques... C'était incroyable. Tout d'un coup, il y avait un monde qui s'ouvrait à moi, je me suis mise à écouter la musique autrement. J'ai eu l'opportunité de rentrer à Radio France, je l'ai saisie, ce n'était pas forcément quelque chose qui me passionnait au départ, mais j'avais tout à découvrir, il y a plein de métiers différents. Je voulais comprendre comment fonctionne cette maison, et puis peut-être travailler à la bibliothèque d'orchestres." Aujourd'hui, Marie travaille à la préparation des émissions de France Musique, en collaboration avec les producteurs, les réalisateurs et les techniciens.

"Il y a aussi des collègues qui ont ouvert leur propre studio d'enregistrement. A l'école, on a des cours de studio pour enregistrer et apprendre à gérer des logiciels de sons, précise Niels, parmi les plus jeunes de l'équipe de Vincent. Il est régisseur plateau, et à coté il continue à étudier le piano jazz à l'Américain School de Paris.

Depuis l'introduction du LMD (licence, master, doctorat européen), les familles incitent les jeunes à poursuivre plus souvent les études. "Autrefois, ils étaient plus enclins à s'insérer rapidement dans le tissu professionnel, observe Matthieu Roy, professeur de technologie instrumentale et coordinateur de la section au lycée à Sèvres. Rentrer dans un studio en tant qu'ingénieur du son directement après la formation était possible il y a 30 ans, aujourd'hui ils rentrent en concurrence avec les profils scientifiques et c'est plus difficile, il faut un Bac*+5 pour y arriver.* Beaucoup choisissent les études de musicologie ou les BTS audiovisuel, mais à partir du moment où ils ont un niveau Bac, comme les autres lycéens, ils peuvent candidater par Parcoursup et ont accès à toutes les filières."

Des profils très éclectiques

Un test d'entrée est nécessaire pour intégrer le BTMM : une épreuve écrite de théorie musicale, de déchiffrage, de solfège chanté et lu, de la pratique musicale (chant ou instrument), ainsi qu'un entretien sur le projet et les motivations du candidat. Mais la bienveillance est le maître-mot, et une remise à niveau de quelques mois peut suffire à se présenter, soulignent les professeurs :

"Le côté psychologique est très important. Nous cherchons à évaluer les goûts et les compétences des élèves et leur niveau musical pour qu'ils ne soient pas en grande difficulté et pour pouvoir les amener vers une réussite optimale de leur projet," explique Alexandre Aguiar, enseignant en histoire de la musique et enregistrement en studio. "Il y en a certains qui n'ont pas forcément les capacités pour prétendre à des études supérieures, et visent à une insertion rapide. Et d'autres, qui savent qu'ils voudront faire quelque chose dans la musique et qui choisissent le BTMM pour se faire un réseau d'une part, mais surtout engranger un maximum de connaissances musicales. "

Ce qui peut même amener certains à envisager de poursuivre leurs études dans les filières musicales plus sélectives, précise Hélène Clap, en charge de la formation théorique musicale : "La plupart du temps, ils ont eu des fragilités dans leur scolarité générale, mais aussi des déboires côté conservatoire, alors qu'ils sont très intéressés par la pratique de l'instrument ou du chant. C'est assez gratifiant de voir à quel point, lorsqu'on arrive à donner du sens musical et une dimension concrète à la théorie musicale, on arrive à les remotiver. Certains vont jusqu'à raccrocher au conservatoire et à présenter à l'issue du BTMM, l'entrée en CPES. On a eu certains élèves qui ont intégré Boulogne-Billancourt, Versailles, ou même Lyon. "

Les candidats peuvent se présenter à la fin de la 3e, mais il n'est pas rare qu'ils intègrent la section après avoir tenté le cursus de seconde générale, et choisissent plutôt une professionnalisation dans les métiers de la musique, souligne William Manzoni.

Une fois le cursus intégré, les élèves sont confrontés aux partitions d'orchestre, au grands enregistrements, à la formation de l'oreille, à la formation théorique, à l'histoire de l'art, des styles, de la musique, à la critique de l'enregistrement...Entre 14 et 18 heures de musique par semaine. Les trois établissements suivent quasiment le même programme :

"La section n'a pas pour but de faire de ni des chanteurs, ni des instrumentistes de haut niveau, précise Mathieu Roy. La pratique est encouragée, mais le programme est pensé comme un ensemble d'outils qui permettent ensuite de s'orienter dans tous les secteurs de la musique. Comme par exemple les cours de droit destinés à ceux et celles qui s'orienteront plutôt vers les métiers de l'action culturelle, de l'administration ou de la production. Ou les matières scientifiques, dont la physique acoustique, axée sur les métiers du son. Sans oublier la rédaction des lettres de motivation et des CV pour démarcher le réseau," ajoute-t-il.

Peu importe l'esthétique : le classique, le rock ou le jazz, ou le parcours du candidat. "Quand on est passionné par la musique, on trouve sa voie grâce à cette formation, parce qu'on aborde des choses très différentes," conclut William Manzoni. Avant d'intégrer la section, il jouait de la guitare, surtout du rock, et il n'était pas du tout intéressé par la musique classique. "Avant de rentrer dans ce cursus là, j'avais le fantasme, comme la plupart des jeunes, de devenir ingénieur du son ou en tout cas travailler dans le jazz, faire des tournées... Mais c'est en contact avec les orchestres que j'ai trouvé un confort de travail et un grand plaisir, un métier qui m'a tout de suite plu."

Pour la rentrée 2023 il reste encore des places. Une deuxième vague de recrutement aura lieu fin août, il suffit de prendre contact avec l'établissement, nous informent les professeurs.