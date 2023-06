Quand le 33 tours a révolutionné l'histoire de la musique enregistrée

Le 18 juin 1948, en plein cœur de Manhattan, des journalistes assistent à une conférence de presse à la mise en scène déconcertante : un homme se tient à côté d'un empilement de disques 78 tours qui touchent pratiquement le plafond. De l'autre côté, une seconde pile de disques, beaucoup plus petite. L'homme s'appelle Edward Wallerstein, président de la célèbre maison de disques Columbia.

Il explique fièrement que la petite pile contient exactement la même quantité de musique que l'interminable tour à côté de laquelle il se tient. Il s'agit de disques d'un tout nouveau format, une innovation "sensationnelle". Le monde découvre le 33 tours.

Peter Carl Goldmark, ingénieur en chef de Columbia, se tient à côté d'une pile gigantesque de 78 tours. Dans ses bras : l'équivalent en 33 tours. © Getty - Getty

Cinq fois plus de musique que sur un 78 tours

"LP", comme "Long Playing" ("Longue durée" en anglais) : c'est le nom que Columbia donne à ce disque d'un genre nouveau. Ces disques tournent à 33 tours 1/3 par minute et sont fabriqués en vinyle. Mais la vitesse et la matière dans laquelle ils sont fabriqués sont assez secondaires, en réalité. La vraie révolution, c'est la durée : alors qu'une face de 78 tours de 30 cm produit à cette époque peut contenir un peu plus de 4 minutes de musique, une face de 33 tours peut, elle, en contenir jusqu'à 23 minutes. C'est environ cinq fois plus de musique sur une surface équivalente. Et ce grâce à une invention capitale : le microsillon.

Le sillon désigne la spirale qui parcourt la surface d'un disque et dans laquelle le son est gravé. Sur un disque 78 tours, ce sillon est très large. À l'inverse, sur un 33 tours, le sillon est très fin et peut donc faire beaucoup plus de tours sur le disque, ce qui permet de graver plus de musique. Mais c'est aussi la manière d'écouter la musique qui va être bouleversée par le microsillon. Un concerto ou une symphonie peuvent durer plusieurs dizaines de minutes, parfois plus d'une heure. Auparavant, avec les disques 78 tours, il fallait changer de face toutes les quatre minutes, ce qui obligeait à beaucoup découper les enregistrements. Le microsillon permet lui des durées d'écoute consécutive qui sont beaucoup plus longues.

L'apparition de la pochette illustrée

Autre révolution consécutive à la création du 33 tours : les pochettes illustrées. La pratique existait déjà avant la Seconde Guerre mondiale, mais à de rares exceptions près, les pochettes n'étaient pas spécifiques aux disques qu'elles contenaient. La marque pionnière, dans ce domaine, c'est encore Columbia. Dès la fin des années 30, son directeur artistique, Alex Steinweiss, commence à réaliser des visuels originaux pour des coffrets de musique classique. Avec l'avènement du microsillon, cette logique de pochettes illustrées va petit à petit s'imposer chez toutes les maisons de disques, avec des résultats parfois extrêmement graphiques, notamment dans le jazz.

Alex Steinweiss, directeur artistique de Columbia, réalise des visuels originaux pour des pochettes de musique classique. © Getty - Getty

Le disque 33 tours va mettre un certain temps avant de s'imposer en France. Les grandes maisons de disques de l'Hexagone vont rester prudentes vis-à-vis des disques "Longue durée". Quand le microsillon va arriver, et ce sont plutôt des petites marques qui vont se lancer en premier. Deux femmes méconnues vont jouer un rôle très important dans l'essor du microsillon dans l'Hexagone.

Deux personnalités méconnues mais très importantes

La première, c'est Louise Hanson-Dyer, une australienne installée en France depuis la fin des années 20. Elle est éditrice musicale, créatrice en 1932 des Éditions de l'Oiseau Lyre, spécialisées dans la musique ancienne, et au sein desquelles elle développe une activité discographique à partir de 1937. Très ouverte aux innovations de son temps, Hanson-Dyer est à l'origine du tout premier 33 tours microsillon produit et édité en France : l'Apothéose de Lully de Couperin par un ensemble instrumental dirigé par Roger Désormière.

Louise Hanson-Dyer (à gauche), éditrice, et Nicole Vandenbussche, chanteuse et productrice, vont jouer un rôle très important dans l'essor du microsillon. - Université de Melbourne / Daniel Richard

La seconde, c'est Nicole Vandenbussche. Souvent présentée uniquement comme la seconde femme d’Eddie Barclay, cette chanteuse et productrice a pourtant joué un rôle important dans la création de ses labels, "Blue Star" puis "Barclay", mais aussi dans les négociations qu’elle a menées elle-même avec les grands labels de jazz américains qu’ils vont importer en France. C’est en grand partie grâce à elle et ses contacts à New-York que Barclay découvre, dès la fin des années 40, le microsillon et se lance très vite dans ce nouveau marché.

Plus qu'une simple innovation technique, le disque microsillon a bouleversé la façon de faire, de produire et d'écouter de la musique.