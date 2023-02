Publicité

Musique classique Quelle est la meilleure version de Pelléas et Mélisande de Claude Debussy ? 1 min Partager

Claude Debussy (1862-1918) © Getty

Sophie Bourdais, Emmanuelle Giuliani et Piotr Kaminski élisent la version de référence de Pelléas et Mélisande de Claude Debussy. Vous aussi participez à la Tribune des critiques et gagnez le disque France Musique de la semaine !

