Quelle musique entendez-vous sur "Café à l'Estaque ou L'apéritif" ?

Ce tableau de Raoul Dufy est visible dans l'exposition Raoul Dufy, L'ivresse de la couleur visible jusqu'au 18 septembre à l’ Hôtel de Caumont (Aix-en-Provence) .

L'exposition retrace l’ensemble de la carrière de l’artiste mettant tout particulièrement en lumière les liens étroits que Dufy a entretenus avec la Provence et l’œuvre de Paul Cezanne.

Normand, originaire du Havre, Raoul Dufy est d’abord influencé par les impressionnistes Monet et Boudin, avant de suivre l’exemple de Matisse et de ses amis qu’il accompagne dans l’aventure fauve. Comme eux, il recourt à une palette de couleurs vives et à un dessin très libre.

Publicité

C’est en 1908, lors d’une sorte de voyage initiatique dans le sud de la France en compagnie de Georges Braque, que Dufy arpente les terres cezanniennes. Alors que Braque adhère au cubisme un an plus tard, Dufy continuera d’explorer l’œuvre de Cezanne jusqu’en 1914 en éprouvant sa leçon sous la lumière normande. Le bleu de la mer et du ciel demeure au cœur d’une recherche incessante autour des motifs de prédilection du peintre : les baigneuses, les fêtes nautiques, les paysages côtiers, les bateaux.

L’exposition illustre ces divers thèmes et inclut également les illustrations que Dufy a réalisées pour les romans et recueils de poèmes de célèbres écrivains de son époque, tels que Pour un herbier de Colette, Les nourritures terrestres d’André Gide, Le Bestiaire de Guillaume Apollinaire ou encore Vacances forcées de Roland Dorgelès. Complémentaires à son activité de peintre, ces illustrations permettent d’apprécier la rare délicatesse de ses dessins et son grand talent de coloriste.

Envoyez-nous vos propositions ici : " Contactez l'émission "