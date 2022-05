Quelle musique entendez-vous sur ce tableau de Simon Hantaï ?

Ce tableau de Simon Hantaï est visible à la Fondation Louis Vuitton pour l'évènement "Simon Hantaï. L'exposition du centenaire", du 18 mai au 29 août 2022.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Simon Hantaï (1922-2008), la Fondation Louis Vuitton présente une exposition rétrospective, sous le commissariat d’Anne Baldassari et organisée en collaboration avec la famille Hantaï, rassemblant environ 150 œuvres de l’artiste dont près de la moitié n'ont jamais été exposées, pour la plupart de grands formats et centrée sur les années 1957-2004.

L'exposition à la fondation Louis Vuitton

L’exposition prend comme point de départ de son parcours didactique la peinture Écriture rose et couvre les grandes périodes successives de son œuvre : Peintures à signes, Monochromes, Mariales, Catamurons, Panses, Meuns, Études, Blancs, Tabulas, Peintures polychromes, Sérigraphies, Laissées, Suaires et Buées (H.B.L).

Les influences artistiques décisives au développement de Simon Hantaï sont mises en valeur à travers la présentation d’œuvres de Henri Matisse et de Jackson Pollock. Enfin, les relations d’amitié et de travail nouées au début des années 1960 entre Simon Hantaï et les jeunes artistes de son entourage à la Cité des Fleurs, Michel Parmentier et Daniel Buren sont évoquées dans l’exposition par une confrontation. Une intervention monumentale intitulée Mur(s) pour Simon, travaux in situ et en six mouvements conçue par Daniel Buren comme un hommage à Hantaï, est présentée dans le parcours de l’exposition.

Simon Hantaï, Laissée, [Maisons-Alfort / Meun], 1981-1994 Acrylique sur toile 200,5 x 160 cm Collection particulière - © Archives Simon Hantaï / Adagp, Paris, 2022 © Fondation Louis Vuitton / David Bordes

Les Laissées

Les Laissées (du nom des déjections d'animaux sauvages) sont produites à partir des Tabulas monumentales de l'exposition du CAPC de 1981 qui ont été découpées au cutter ; des morceaux sont ensuite sélectionnés et recadrés en leur ajoutant au besoin de la toile vierge. « Sur les coupes faites par la toile, la surcoupe (le surcoup) du cutter ». (S.H.)

Simon Hantaï

Artiste français d’origine hongroise, Simon Hantaï (1922-2008), s’est installé à Paris en 1948 et y a réalisé l’ensemble de son œuvre. Reconnu par André Breton dès 1953 qui lui consacre sa première exposition personnelle parisienne à la galerie surréaliste « À l’Etoile scellée », Simon Hantaï accomplit une œuvre d’une originalité et d’une fécondité exceptionnelle qui le conduira à recevoir le premier prix de la Fondation Maeght en 1967, puis le Grand Prix national des arts plastiques en 1980, ainsi qu’à représenter la France à la 40ème Biennale de Venise en 1982.