Quelle musique entendez-vous sur "Danseuses" ?

Ce tableau d'Edgar Degas est visible dans l'exposition Pastels De Millet à Redon présentée du 14 mars au 02 juillet 2023 au Musée d'Orsay, à Paris.

Sont présentés une centaine des pastels de la collection du Musée d'Orsay, riche d’environ 500 œuvres. Cette nouvelle présentation permettra au public de découvrir ou de redécouvrir ces joyaux de la collection où brillent les œuvres de Millet, Degas, Manet, Cassatt, Redon, Lévy-Dhurmer et bien d’autres.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le XVIIIe siècle est considéré comme l’âge d’or du pastel. Ce médium sans égal pour rendre les effets de matière et le velouté de la carnation est alors souvent restreint au portrait. Passé de mode à la Révolution française, le pastel connaît une renaissance à partir de la moitié du XIXe siècle jusqu’au début du XXe. La gamme de pastels s’étend alors considérablement tant en termes de nuances que de textures, ouvrant ainsi la porte à tous types d’expérimentations.

Ni dessin, ni peinture, le pastel est un art singulier qui offre un rapport immédiat avec la matière. Constitué de pigments purs, il repose en suspension sur le grain du papier ou sur la toile. La vibration qui en résulte en fait sa beauté, mais aussi sa fragilité. Multiforme, il permet toutes les modulations, du vaporeux de l’estompe aux hachures les plus vigoureuses. Le pastel fait fusionner ligne et couleur, et il est significatif qu’un artiste comme Degas l’utilise de manière quasi-exclusive à partir de 1888-90, l’élection du medium marquant l’aboutissement de ses recherches assidues sur le dessin et la couleur.

L’exposition s’articulera autour de huit grands thèmes soulignant le renouveau du pastel à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Du portrait, dans la continuité du XVIIIe siècle, aux chimères des artistes symbolistes en passant par le paysage ou les transformations sociales, le parcours rassemblera de nombreux artistes et mettra à l’honneur les œuvres de Millet, Degas, Lévy-Dhurmer, Redon, Mary Cassatt, et de nombreux pastellistes.

Edgar Degas - Danseuses (Entre 1884 et 1885), Pastel sur papier - © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Envoyez-nous vos propositions ici : " Contactez l'émission "