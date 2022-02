Quelle musique entendez-vous sur " L’Aiguille d’Étretat, ciel rouge " ?

Ce tableau est visible dans l'expostion Jean-Francis Auburtin, un âge d'or , jusqu'au 27 mars au Musée de Lodève.

Au travers d’une exposition rétrospective, le Musée de Lodève invite à découvrir le peintre Jean-Francis Auburtin (1866-1930), un artiste sensible, coloriste exceptionnel à l’univers très personnel.

Très attiré par l’impressionnisme et l’école de Pont-Aven, Auburtin tout en flirtant avec l’orientalisme, s’inspire du symbolisme. Si Auburtin répond à des commandes officielles de grandes décorations murales, il mène en parallèle une carrière, plus intime, de paysagiste.

Le musée de Lodève a choisi de rendre hommage à un véritable « portraitiste de la nature ». En Normandie, il privilégie la douceur du ton, le dégradé progressif des valeurs. En Bretagne et dans les Pyrénées, il s’inspire des thèmes et compositions des estampes japonaises, dont il est un fervent collectionneur. Cette influence est perceptible dans ses paysages.

