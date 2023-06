Quelle musique entendez-vous sur "L'aube à Isawa" ?

Ce tableau de Katsushika Hokusai est visible dans l'exposition Paysages, Fenêtre sur la nature présentée du 29 mars au 24 juillet 2023 au musée du Louvre-Lens.

Qu’est-ce qu’un paysage ? C’est la question que le Louvre-Lens pose dans cette exposition, en l’abordant sous l’angle artistique. Depuis la Renaissance jusqu’à nos jours, par la peinture, les artistes rejouent à leur manière les mythes de la Création, en représentant ciel, terre, mer, lumière et ténèbres. Les instantanés chatoyants des impressionnistes, les brumes fugitives des peintures de montagne et d’eau chinoises (shanshui), les mille et une vues des estampes japonaises, toutes ces œuvres murmurent des messages faits de clarté et d’ombres. Ce langage codé trouve son origine dans ce que le 17e siècle a nommé les « ornements de la nature » : arbres, végétaux, rochers et ruisseaux.

Afin de le décrypter, l’exposition plonge aux sources des représentations artistiques et suit l’artiste dans les étapes de son travail, depuis l’esquisse préparatoire jusqu’à l’œuvre achevée . Elle explore ainsi différents types de paysages et de points de vue sur la nature, du petit dessin jusqu’au gigantesque panorama, de la plaine paisible jusqu’aux volcans menaçants, de l’instant éphémère jusqu’à la vision d’éternité, de la figuration jusqu’à l’abstraction.

Les énigmes sont nombreuses : de quels lieux s’agit-il ? Quels outils utilisent les artistes ? Quel est leur rapport aux sciences de leur temps ? Que ressentent-ils face aux sites naturels ?

Outre les œuvres en elles-mêmes – célèbres ou plus inattendues –, l’exposition présente des objets permettant de répondre à ces questions, par exemple des manuels pédagogiques écrits par les artistes ou des ustensiles employés en atelier ou en plein air. Tous permettent de suivre les amateurs dans leurs intérieurs où le paysage se fait décor, mais aussi les artistes durant leurs expéditions, dans leurs jardins ou plus loin.

Dans notre monde, aujourd’hui totalement métamorphosé par l’activité humaine, les thèmes du paysage et de la nature sont d’une actualité brûlante ; les œuvres les questionnent à leur manière et démontrent, s’il le fallait, à quel point sont liés art et paysage.