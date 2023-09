Quelle musique entendez-vous sur "La chevelure noire" de Modigliani ?

Ce portrait "La chevelure noire", dit aussi "Jeune fille brune assise" (1918) est l'une des œuvres de l'exposition Amedeo Modigliani, un peintre et son marchand , à découvrir du 20 septembre 2023 au 15 janvier 2024 au Musée de l'Orangerie à Paris. Une rétrospective qui éclaire de manière nouvelle les liens unissant l'artiste avec Paul Guillaume, collectionneur et marchand d'art.

"La chevelure noire", dit aussi "Jeune fille brune assise" (Modigliani, 1918), à découvrir dans l'exposition "Amedeo Modigliani, un peintre et son marchand", du 20 septembre 2023 au 15 janvier 2024 au Musée de l'Orangerie à Paris - Paris, musée national Picasso-Paris Photo (C) RMN-Grand Palais (Musée national PicassoParis) / Adrien Didierjean

Présentation de l'exposition par le Musée de l'Orangerie :

À son arrivée à Paris en 1906, Modigliani, artiste juif d’origine italienne, est peintre. Sa rencontre avec Constantin Brancusi, sculpteur d’origine roumaine, en 1909, agit pour lui comme une révélation : il s’initie à la sculpture et s’y consacre presque exclusivement jusqu’en 1914. Sa rupture avec cette pratique est aussi soudaine que totale : de 1914 à sa mort en 1920, il renoue avec la peinture et produit alors de nombreux tableaux consacrés principalement à la seule figure humaine. C’est cette pratique de la peinture qui est au cœur de la relation entre l’artiste et le marchand. Paul Guillaume l’encourage, lui loue un atelier à Montmartre, fait connaître ses toiles dans les cercles artistiques et littéraires parisiens. Il achète, vend et collectionne ses œuvres.

Outre les cinq peintures de Modigliani conservées aujourd’hui au musée de l’Orangerie, plus d’une centaine de toiles ainsi qu’une cinquantaine de dessins et une dizaine de sculptures de l’artiste seraient passés par les mains du marchand. Ce nombre dénote à la fois l’implication du galeriste dans la promotion de l’artiste mais aussi son goût personnel pour ses œuvres, largement présentes sur les murs de ses différents appartements. On y trouve des portraits des figures marquantes du Paris de l’époque, Max Jacob, André Rouveyre, Jean Cocteau, Moïse Kisling, mais également des modèles inconnus, ainsi que de très beaux ensembles de portraits des femmes qui ont partagé la vie du peintre, l’écrivain Béatrice Hastings tout d’abord, puis la jeune peintre Jeanne Hébuterne, sa dernière compagne et la mère de son enfant.

Commissaires

Cécile Girardeau, conservatrice au musée de l’Orangerie

Simonetta Fraquelli, commissaire indépendante et historienne de l'art

